Ancelotti explica convocação da Seleção: 'Precisamos priorizar o jovem'
Técnico mantém portas abertas para veteranos, mas afirma que prioridade neste momento é acompanhar jogadores com potencial para o próximo ciclo
Após a convocação desta quarta-feira (9), o treinador Carlo Ancelotti explicou o equilíbrio buscado na nova convocação da Seleção Brasileira. A lista reúne jogadores que estiveram na Copa do Mundo de 2026 e nomes chamados pela primeira vez, em uma estratégia voltada principalmente para observar atletas que podem fazer parte do futuro da equipe.
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Segundo o treinador, a convocação serve como uma oportunidade para acompanhar de perto jovens jogadores com potencial para os próximos grandes torneios, incluindo atletas em idade olímpica e destaques do Campeonato Brasileiro.
- Esta é uma lista equilibrada. Jogadores que estiveram na Copa que vão ser importantes para a próxima geração. Temos jovens que têm qualidade para representar o futuro da Seleção. Temos jogadores que agora estão bem no Brasileiro e outros com idade olímpica. Estamos compartilhando o treinador da sub-17 e sub-20. Nesse momento precisamos priorizar o jovem que tem qualidade para estar na próxima Copa e Copa América - afirmou Ancelotti.
A tendência é que Ancelotti siga observando esses jogadores nas próximas convocações, sem necessariamente tratar a lista atual como definitiva para novembro. O treinador reforçou que o acompanhamento será constante e que o desempenho e a evolução dos atletas terão peso nas próximas escolhas.
Portas abertas para os mais experientes
Apesar da prioridade dada aos jovens, Ancelotti fez questão de deixar claro que os jogadores mais experientes não estão descartados. O treinador agradeceu aos atletas que decidiram não seguir com a Seleção e afirmou que, para os demais, a possibilidade de retorno permanece.
- Primeiro, agradecer aos jogadores que já tomaram a decisão de não estar com a Seleção no futuro, agradecer a eles pelo compromisso de quando estiveram conosco. E para todos os outros não há porta fechada, a porta está aberta a todos - disse.
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Ancelotti explicou, porém, que neste momento prefere concentrar o trabalho na evolução dos jovens. Para o treinador, é necessário acompanhar também a situação de jogadores que possuem potencial para a Seleção, mas não estão recebendo minutos nos clubes. O italiano ainda ressaltou que o tempo de jogo é fundamental para o desenvolvimento dos atletas.
- Lógico que agora eu prefiro focar meu trabalho com os jovens e acompanhar o progresso deles. Às vezes, o objetivo do clube não é o objetivo da Seleção. Temos jogadores que pensamos que vão representar o futuro da Seleção e eles não estão jogando. Temos que acompanhar esses jogadores, se eles não jogam, temos que dar a oportunidade de eles jogarem e progredirem. - afirmou.
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A estratégia indica que Ancelotti pretende utilizar o período após a Copa de 2026 para ampliar o leque de opções da Seleção, conciliando a experiência de alguns jogadores com a formação de uma nova geração para o próximo ciclo.
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