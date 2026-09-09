Ancelotti explica convocação da Seleção: 'Precisamos priorizar o jovem'

Após a convocação desta quarta-feira (9), o treinador Carlo Ancelotti explicou o equilíbrio buscado na nova convocação da Seleção Brasileira. A lista reúne jogadores que estiveram na Copa do Mundo de 2026 e nomes chamados pela primeira vez, em uma estratégia voltada principalmente para observar atletas que podem fazer parte do futuro da equipe.

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Segundo o treinador, a convocação serve como uma oportunidade para acompanhar de perto jovens jogadores com potencial para os próximos grandes torneios, incluindo atletas em idade olímpica e destaques do Campeonato Brasileiro.

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- Esta é uma lista equilibrada. Jogadores que estiveram na Copa que vão ser importantes para a próxima geração. Temos jovens que têm qualidade para representar o futuro da Seleção. Temos jogadores que agora estão bem no Brasileiro e outros com idade olímpica. Estamos compartilhando o treinador da sub-17 e sub-20. Nesse momento precisamos priorizar o jovem que tem qualidade para estar na próxima Copa e Copa América - afirmou Ancelotti.

A tendência é que Ancelotti siga observando esses jogadores nas próximas convocações, sem necessariamente tratar a lista atual como definitiva para novembro. O treinador reforçou que o acompanhamento será constante e que o desempenho e a evolução dos atletas terão peso nas próximas escolhas.

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Portas abertas para os mais experientes

Apesar da prioridade dada aos jovens, Ancelotti fez questão de deixar claro que os jogadores mais experientes não estão descartados. O treinador agradeceu aos atletas que decidiram não seguir com a Seleção e afirmou que, para os demais, a possibilidade de retorno permanece.

- Primeiro, agradecer aos jogadores que já tomaram a decisão de não estar com a Seleção no futuro, agradecer a eles pelo compromisso de quando estiveram conosco. E para todos os outros não há porta fechada, a porta está aberta a todos - disse.

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Ancelotti acompanha a partida entre Brasil x Noruega (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Ancelotti explicou, porém, que neste momento prefere concentrar o trabalho na evolução dos jovens. Para o treinador, é necessário acompanhar também a situação de jogadores que possuem potencial para a Seleção, mas não estão recebendo minutos nos clubes. O italiano ainda ressaltou que o tempo de jogo é fundamental para o desenvolvimento dos atletas.

- Lógico que agora eu prefiro focar meu trabalho com os jovens e acompanhar o progresso deles. Às vezes, o objetivo do clube não é o objetivo da Seleção. Temos jogadores que pensamos que vão representar o futuro da Seleção e eles não estão jogando. Temos que acompanhar esses jogadores, se eles não jogam, temos que dar a oportunidade de eles jogarem e progredirem. - afirmou.

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A estratégia indica que Ancelotti pretende utilizar o período após a Copa de 2026 para ampliar o leque de opções da Seleção, conciliando a experiência de alguns jogadores com a formação de uma nova geração para o próximo ciclo.