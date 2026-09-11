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Ex-Flamengo comemora primeiro gol em novo time, e torcedores reagem

Jogador movimentou torcedores flamenguistas nas redes sociais

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
11/09/2026 11:36
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Zagueiro esteve presente nos títulos de 2019 conquistados pelo Rubro-Negro (Foto: Reprodução/X)
Zagueiro esteve presente nos títulos de 2019 conquistados pelo Rubro-Negro (Foto: Reprodução/X)

O ex-defensor do Flamengo, Pablo Marí, marcou seu primeiro gol pelo seu clube atual: o Al-Shamal, do Catar. Com passagem pelo clube carioca, Marí conquistou a histórica dobradinha em 2019, sendo o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.

O zagueiro teve passagem breve pelo Flamengo, onde chegou em 2019 e saiu em 2020 com direção à Inglaterra. Em solo europeu, Pablo Marí atuou pelo Arsenal até 2023, sendo emprestado à Udinese em 2022 e ao Monza em 2022/2023, ambos da Itália.

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Comemoração de Marí e reação de torcedores do Flamengo

Agora no Al-Shamal SC, o defensor busca emendar boa sequência de jogos. Recentemente, o jogador comemorou nas redes sociais o primeiro gol pelo novo time, o que causou grande repercussão entre torcedores do Flamengo.

Passagem do zagueiro pelo Rubro-Negro

Pablo Marí teve papel importante na temporada histórica do Flamengo entre 2019 e 2020. Em 30 jogos pelo clube, o zagueiro marcou três gols e contribuiu para a conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2019. O período marcou o início de uma das fases mais vitoriosas da história recente do Rubro-Negro, com Marí entre os nomes que ganharam destaque na equipe comandada por Jorge Jesus.

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Na temporada seguinte, Pablo Marí deixou o Flamengo rumo ao Arsenal, onde disputou 22 jogos e marcou uma vez. O zagueiro também integrou o elenco que conquistou a FA Cup de 2019/20. Ao longo da campanha, Marí registrou 33 desarmes e sofreu nove dribles, além de receber três cartões amarelos.

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Na Arábia Saudita, Pablo Marí reencontrou Jorge Jesus no Al-Hilal em 2026, mas teve pouco espaço na equipe e disputou apenas oito jogos. Sem marcar gols, o zagueiro recebeu três cartões amarelos e terminou sua passagem pelo clube sem ser expulso. Depois, no Al-Shamal SC, também em 2026, Marí participou de cinco partidas e marcou um gol, além de registrar dois amarelos e três desarmes até o momento.

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Torcedores do Flamengo repercutem a primeiro gol de Pablo Marí em novo clube (Foto: Reprodução/X)
Torcedores do Flamengo repercutem a primeiro gol de Pablo Marí em novo clube (Foto: Reprodução/X)
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