O ex-defensor do Flamengo, Pablo Marí, marcou seu primeiro gol pelo seu clube atual: o Al-Shamal, do Catar. Com passagem pelo clube carioca, Marí conquistou a histórica dobradinha em 2019, sendo o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.

O zagueiro teve passagem breve pelo Flamengo, onde chegou em 2019 e saiu em 2020 com direção à Inglaterra. Em solo europeu, Pablo Marí atuou pelo Arsenal até 2023, sendo emprestado à Udinese em 2022 e ao Monza em 2022/2023, ambos da Itália.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Comemoração de Marí e reação de torcedores do Flamengo

Agora no Al-Shamal SC, o defensor busca emendar boa sequência de jogos. Recentemente, o jogador comemorou nas redes sociais o primeiro gol pelo novo time, o que causou grande repercussão entre torcedores do Flamengo.

Passagem do zagueiro pelo Rubro-Negro

Pablo Marí teve papel importante na temporada histórica do Flamengo entre 2019 e 2020. Em 30 jogos pelo clube, o zagueiro marcou três gols e contribuiu para a conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2019. O período marcou o início de uma das fases mais vitoriosas da história recente do Rubro-Negro, com Marí entre os nomes que ganharam destaque na equipe comandada por Jorge Jesus.

continua após a publicidade

➡️Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Na temporada seguinte, Pablo Marí deixou o Flamengo rumo ao Arsenal, onde disputou 22 jogos e marcou uma vez. O zagueiro também integrou o elenco que conquistou a FA Cup de 2019/20. Ao longo da campanha, Marí registrou 33 desarmes e sofreu nove dribles, além de receber três cartões amarelos.

➡️IA crava resultados e líder da 27ª rodada do Brasileirão

Na Arábia Saudita, Pablo Marí reencontrou Jorge Jesus no Al-Hilal em 2026, mas teve pouco espaço na equipe e disputou apenas oito jogos. Sem marcar gols, o zagueiro recebeu três cartões amarelos e terminou sua passagem pelo clube sem ser expulso. Depois, no Al-Shamal SC, também em 2026, Marí participou de cinco partidas e marcou um gol, além de registrar dois amarelos e três desarmes até o momento.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.