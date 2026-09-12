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Fala de Mariana Becker sobre Hamilton e Bortoleto gera críticas: 'Que mico'

Jornalista foi contestada por torcedores nas redes sociais durante a classificação

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 12:16
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Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Gabriel Bortoleto não conseguiu ficar entre os 10 mais rápidos e acabou eliminado na segunda sessão da classificação deste sábado (12). Além do resultado negativo, uma fala durante a transmissão também chamou atenção nas redes sociais. Ao fim da volta do brasileiro, Mariana Becker afirmou que Lewis Hamilton parecia ter atrapalhado o piloto da Audi, mas torcedores contestaram a interpretação da jornalista e alegaram que o incidente sequer aconteceu.

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A avaliação ganhou força porque Bortoleto não relatou nenhum tipo de problema envolvendo Hamilton pelo rádio enquanto retornava aos boxes. O brasileiro também não atribuiu a eliminação a uma interferência do piloto da Ferrari e, segundo sua própria avaliação, o resultado aconteceu porque não conseguiu realizar uma boa volta.

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Confira reação dos fãs da F1

'Nova função' de Mari Becker na Globo

De volta da Band, Mariana Becker passou a atuar como comentarista in loco na Globo. A função da jornalista é comentar corridas, treinos e classificações diretamente do local onde os eventos acontecem. Na temporada 2026 da F1, ela estará presente em 15 etapas transmitidas pela emissora, além de outras seis corridas exibidas pelo SporTV.

A equipe da Globo também conta com Everaldo Marques na narração e Luciano Burti nos comentários. No SporTV, Bruno Fonseca será o narrador e dividirá a cabine com diferentes comentaristas ao longo do campeonato, entre eles Felipe Giaffone, Christian Fittipaldi e Rafael Lopes. Os repórteres Marcelo Courrege, Julia Guimarães e Guilherme Pereira também acompanham as etapas do calendário.

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mariana becker
Mariana Becker durante evento da Fórmula 1 (Foto: Reprodução)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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