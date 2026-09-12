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Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após derrota

Treinador poupou jogadores para o jogo de volta contra o Boca Juniors

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 20:56
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Dorival Júnior em Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro
Dorival Júnior em Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Palmeiras venceu o clássico contra o São Paulo por 2 a 0, na noite deste sábado (12), no Nubank Parque, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. Com a derrota, torcedores do Tricolor paulista mandaram recado para o treinador Dorival Júnior.

➡️Veja gols em Palmeiras x São Paulo: Murilo e Vitor Roque marcam

Para o Choque-Rei, Dorival Júnior não levou os principais jogadores do Tricolor, visando o duelo desta terça-feira (15), contra o Boca Juniors, no entanto, a atitude do treinador não agradou os torcedores.

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➡️Expulsão em Palmeiras x São Paulo repercute: 'Vergonhoso'

Veja a repercussão:

Como foi Palmeiras x São Paulo?

A primeira etapa começou com o Palmeiras dominando a posse de bola, mas esbarrando na falta de objetividade no setor ofensivo. Mesmo com uma formação alternativa, o São Paulo conseguia escapar em contra-ataques rápidos e levar perigo à meta alviverde, com destaque para as descidas de Ferreira pela ponta. O cenário do clássico mudou aos 39 minutos, quando o zagueiro Osório foi expulso após dura entrada no lateral Piquerez. Com um jogador a mais e impulsionado pela torcida, o Verdão se lançou ao ataque e abriu o placar aos 46 minutos: após cruzamento de GiayGustavo Gómez escorou de cabeça e Murilo completou para a rede.

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Partida entre Palmeiras e São Paulo válida pela 27. rodada do Campeonato Brasileiro no Nubank Parque em São Paulo, neste sábado (12).
Partida entre Palmeiras e São Paulo válida pela 27. rodada do Campeonato Brasileiro no Nubank Parque em São Paulo, neste sábado (12). (Foto: Cristiano M Silva/Código 19/Folhapress)

Com um homem a mais em campo, o Palmeiras voltou para a segunda etapa pressionando o São Paulo para ampliar a vantagem. A postura agressiva surtiu efeito logo aos quatro minutos: após recuperação de bola no campo ofensivo, Khellven serviu Vitor Roque, que apenas empurrou para o fundo das redes. Com o 2 a 0 no placar, a equipe comandada pelo auxiliar João Martins, que substituiu Abel Ferreira à beira do gramado, controlou o ritmo da partida e administrou o resultado até o apito final sem sofrer sustos.

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Ficha técnica

⚽ Competição: Campeonato Brasileiro
📅 Data e horário: sábado, 11 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: tempo real do Lance! e Premiere
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

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