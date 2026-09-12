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Decisão da arbitragem em Palmeiras x São Paulo viraliza: 'Claro'

Equipes se enfrentam neste sábado (12), no Nubank Parque

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 20:07
Atualizado há 2 minutos
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Ferreira em ação durante Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro
Ferreira em ação durante Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Theo Daolio/f2.8 news/Folhapress)

Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 0 neste sábado (12), e recuperou a liderança do Campeonato Brasileiro, no Nubank Parque, em confronto válido pela 27ª rodada. Ainda no primeiro tempo, uma decisão da arbitragem em um lance envolvendo Ferreira gerou repercussão nas redes sociais.

➡️Veja gols em Palmeiras x São Paulo: Murilo e Vitor Roque marcam

Aos 26 minutos da primeira etapa, Ferreira caiu após uma dividida com Arias e Murilo, próximo à linha de escanteio. O atacante do São Paulo ficou sem a chuteira e reclamou de dores, chegando a fazer um gesto pedindo a intervenção do VAR. No entanto, a arbitragem não marcou falta.

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➡️Expulsão em Palmeiras x São Paulo repercute: 'Vergonhoso'

Veja o lance:

O lance viralizou nas redes sociais e torcedores do São Paulo criticaram a decisão. Alguns apontaram que Arias teria pisado no calcanhar de Ferreira antes da queda e defenderam que a jogada deveria ter sido marcada como falta.

Veja a repercussão:

Pouco depois, aos 37 minutos, Osorio recebeu cartão vermelho após cometer uma falta dura em Piquerez. O árbitro inicialmente havia aplicado o cartão amarelo, mas mudou a decisão e expulsou o jogador do São Paulo.

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Como foi Palmeiras x São Paulo?

A primeira etapa começou com o Palmeiras dominando a posse de bola, mas esbarrando na falta de objetividade no setor ofensivo. Mesmo com uma formação alternativa, o São Paulo conseguia escapar em contra-ataques rápidos e levar perigo à meta alviverde, com destaque para as descidas de Ferreira pela ponta. O cenário do clássico mudou aos 39 minutos, quando o zagueiro Osório foi expulso após dura entrada no lateral Piquerez. Com um jogador a mais e impulsionado pela torcida, o Verdão se lançou ao ataque e abriu o placar aos 46 minutos: após cruzamento de GiayGustavo Gómez escorou de cabeça e Murilo completou para a rede.

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Murilo comemora gol do Palmeiras na partida entre Palmeiras x São Paulo, Valido pela vigésima sétima rodada do campeonato brasileiro 2026, realizado no Nubank Parque, em São Paulo na noite deste Sábado (12).
Murilo comemora gol do Palmeiras na partida entre Palmeiras x São Paulo, Valido pela vigésima sétima rodada do campeonato brasileiro 2026, realizado no Nubank Parque, em São Paulo na noite deste Sábado (12). (Foto: Mateus Araujo/Pera Photo Press/Folhapress)

Com um homem a mais em campo, o Palmeiras voltou para a segunda etapa pressionando o São Paulo para ampliar a vantagem. A postura agressiva surtiu efeito logo aos quatro minutos: após recuperação de bola no campo ofensivo, Khellven serviu Vitor Roque, que apenas empurrou para o fundo das redes. Com o 2 a 0 no placar, a equipe comandada pelo auxiliar João Martins, que substituiu Abel Ferreira à beira do gramado, controlou o ritmo da partida e administrou o resultado até o apito final sem sofrer sustos.

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Ficha técnica

⚽ Competição: Campeonato Brasileiro
📅 Data e horário: sábado, 11 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: tempo real do Lance! e Premiere
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

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