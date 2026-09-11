Flamengo alfineta o Palmeiras após vitória na Libertadores

O Flamengo aproveitou a vitória por 2 a 0 sobre o Independiente del Valle, nesta quinta-feira (10), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, para provocar o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, nas redes sociais.

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Após o triunfo no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, o Rubro-Negro publicou uma mensagem que fez referência a uma declaração recente do treinador português. Abel havia afirmado, após o empate do Palmeiras com o Botafogo pelo Brasileirão, que o clube paulista nunca havia festejado tanto em um período tão curto quanto nos últimos quatro ou cinco anos.

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A postagem do Flamengo ocorreu pouco depois da equipe superar a altitude de Quito e construir uma importante vantagem para o confronto de volta das quartas de final.

A provocação do Flamengo acontece dias depois de Abel Ferreira falar sobre o período vitorioso do Palmeiras. Após o empate com o Botafogo, o treinador pediu que os torcedores aproveitassem o momento vivido pelo clube.

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— Ao nosso torcedor, o que lhes digo é: estejam juntos, aproveitem e desfrutem, que nunca em um espaço de tempo tão curto o Palmeiras festejou tanto como nos últimos quatro a cinco anos — afirmou, Abel.

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Como foi Del Valle x Flamengo?

Se a Libertadores é traiçoeira, a altitude é ingrata. E o Flamengo sentiu os efeitos dela no primeiro tempo. A equipe de Leonardo Jardim se fechou na defesa e não conseguiu incomodar o Independiente del Valle, que controlou as ações e chegou com perigo ao gol de Rossi.

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Quando recuperava a bola, o Rubro-Negro tinha dificuldade para dar sequência às jogadas. Os jogadores demonstravam problemas para encontrar o tempo da bola e, muitas vezes, exageravam na força dos passes. A melhor chance da partida foi aos 19 minutos, quando González acertou a trave do gol brasileiro.

Os números traduzem o domínio equatoriano. O Independiente del Valle terminou a primeira etapa com 68% de posse de bola e 10 finalizações, enquanto o Flamengo não conseguiu sequer finalizar. O time carioca ainda cometeu cinco faltas.

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Bruno Henrique comemora gol contra o Del Valle (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

Segundo tempo: Flamengo supera altitude e chega aos gols

O Flamengo voltou para o segundo tempo com mais intensidade e, aos 13 minutos, levou perigo pela primeira vez ao time equatoriano, após cabeceio de Léo Ortiz. O gol saiu dois minutos depois. Com passe espetacular de Jorginho para Samuel Lino, o atacante encontrou Bruno Henrique dentro da área, e o camisa 27 abriu o placar para o Rubro-Negro.

O segundo gol saiu aos 30 minutos, com Léo Pereira, em jogada aérea. A partir daí, o time de Jardim tirou o pé e buscou se proteger das investidas do time mandante, apostando nas jogadas de contra-ataque.

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