Torcedores do Grêmio mandam recado a Luís Castro após virada

A derrota de virada do Grêmio para o Vasco por 2 a 1, neste sábado (12), na Arena do Grêmio, aumentou a pressão sobre Luís Castro. Após o apito final, torcedores gremistas protestaram contra o trabalho do treinador e pediram sua saída. Além dos xingamentos direcionados ao técnico, a torcida também entoou gritos pela volta de Renato Gaúcho.

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O principal alvo das manifestações foi Luís Castro. Nas arquibancadas, os torcedores gritaram: "Ei, Luís Castro, vai tomar no c*!". Em seguida, o nome de Renato Gaúcho foi repetido em coro pelos presentes no estádio. A insatisfação também tomou conta das redes sociais.

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Veja a repercussão:

Luis Castro é treinador de time pequeno. Mesmo jogando em casa, faz um gol e retranca o time. — Taddeu Vargas 🟩🟨🟦 (@Taddeu) September 12, 2026

Vasco não havia ganhado fora de casa ainda este ano.



Primeira vitória do Vasco contra o Grêmio em Porto Alegre depois de 20 anos.



Esse é o Grêmio de Luis Castro, um time terrivelmente mal treinado, a cara do rebaixamento. — 𝗕 𝗘 𝗥 𝗡 𝗔 ¹ ⁹ ⁰ ³ (@bernapoa2) September 12, 2026

Fiquei sem tuitar pq estava focando assistindo o jogo. Mas é impossível não culpar e pedir a saída de Luís Castro, pois ficou insustentável.

O Grêmio é o que mais corre risco de cair do que o próprio Inter que neste momento empata.

Se continuar assim, certo que vamos cair. — Gilmar Moschen, (@GilmarMoschen) September 12, 2026

Luís Castro não tem repertório algum.. incrível como o trabalho dele se sustenta em um absoluto nada! Pode (e deve) ser um excelente ser humano, mas como técnico de futebol, é extremamente supervalorizado. O elenco tem limitações, lógico, mas em 8 meses o time não evolui nada! — E_r_l_o_n_ (@tche_erlon_) September 12, 2026

Que futebol nojento. O Grêmio virou um time sem alma, sem ideia e sem vergonha na cara. Luís Castro não consegue fazer esse time jogar e a direção parece completamente perdida.

É um absurdo o que estão fazendo com esse clube.

Estão nos enterrando com tudo na B.#foraLuísCastro — Yan ☝🏻 (@maridodosieun) September 12, 2026

Como foi Grêmio 1 x 2 Vasco

Paulo Henrique vacila, e time gaúcho abre o marcador

Jogando com o apoio da torcida, o Grêmio desde o início propôs o jogo diante do Vasco. O time do técnico Pedro Emanuel, contudo, defendia-se bem e levava perigo nos contragolpes. A equipe carioca, inclusive, teve as melhores chances de gol no primeiro tempo, principalmente com Adson. Mas um vacilo defensivo definiu a vitória parcial dos gaúchos. Aos 39, Paulo Henrique se atrapalhou, Jovane Cabral roubou a bola e chutou para o meio da área; Léo Jardim espalmou, e no rebote Villasanti chutou para fazer 1 a 0.

Colidio marcou o gol da vitória do Vasco em Porto Alegre (Foto: Elton Silveira/W9 PRESS/Folhapress)

Vasco pressiona e vira no segundo tempo

O Grêmio voltou um pouco melhor no segundo tempo, mas conforme o jogo foi transcorrendo o Vasco começou a ganhar terreno e a pressionar. As jogadas aconteciam principalmente pelo lado direito, com Thiago Mendes, e foi ele, com insistência, que deixou tudo igual aos 30. O time carioca acabaria virando quatro minutos mais tarde, quando Nardoni perdeu a bola e Colidio definiu.

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