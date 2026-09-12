Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcedores do Grêmio mandam recado a Luís Castro após virada

Após derrota para o Vasco, torcida protesta contra treinador

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 18:59
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
Favorite o Lance! no Google
Luís Castro em Grêmio e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro
Luís Castro em Grêmio e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

A derrota de virada do Grêmio para o Vasco por 2 a 1, neste sábado (12), na Arena do Grêmio, aumentou a pressão sobre Luís Castro. Após o apito final, torcedores gremistas protestaram contra o trabalho do treinador e pediram sua saída. Além dos xingamentos direcionados ao técnico, a torcida também entoou gritos pela volta de Renato Gaúcho.

➡️ Veja gols em Grêmio x Vasco: Colídio e Thiago Mendes viram o jogo

O principal alvo das manifestações foi Luís Castro. Nas arquibancadas, os torcedores gritaram: "Ei, Luís Castro, vai tomar no c*!". Em seguida, o nome de Renato Gaúcho foi repetido em coro pelos presentes no estádio. A insatisfação também tomou conta das redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja a repercussão:

Como foi Grêmio 1 x 2 Vasco

Paulo Henrique vacila, e time gaúcho abre o marcador

Jogando com o apoio da torcida, o Grêmio desde o início propôs o jogo diante do Vasco. O time do técnico Pedro Emanuel, contudo, defendia-se bem e levava perigo nos contragolpes. A equipe carioca, inclusive, teve as melhores chances de gol no primeiro tempo, principalmente com Adson. Mas um vacilo defensivo definiu a vitória parcial dos gaúchos. Aos 39, Paulo Henrique se atrapalhou, Jovane Cabral roubou a bola e chutou para o meio da área; Léo Jardim espalmou, e no rebote Villasanti chutou para fazer 1 a 0.

Colidio marcou o gol da vitória do Vasco em Porto Alegre
Colidio marcou o gol da vitória do Vasco em Porto Alegre (Foto: Elton Silveira/W9 PRESS/Folhapress)

Vasco pressiona e vira no segundo tempo

O Grêmio voltou um pouco melhor no segundo tempo, mas conforme o jogo foi transcorrendo o Vasco começou a ganhar terreno e a pressionar. As jogadas aconteciam principalmente pelo lado direito, com Thiago Mendes, e foi ele, com insistência, que deixou tudo igual aos 30. O time carioca acabaria virando quatro minutos mais tarde, quando Nardoni perdeu a bola e Colidio definiu.

continua após a publicidade

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Fluminense é derrotado por 3 a 1 pelo Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Falha de jogador em Atlético-MG x Fluminense gera revolta: 'Sempre ele'

Há 19 minutos
Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1

Fala de Mariana Becker sobre Hamilton e Bortoleto gera críticas: 'Que mico'

Há 6 horas
Confronto do primeiro turno aconteceu na Neo Química Arena em 22 de março (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Futebol Nacional

IA crava placar para Flamengo x Corinthians no Brasileirão

Há 12 horas
Viña com a camisa do Flamengo

Fora de Campo

Torcedores do Flamengo mandam recado para Viña, do Cruzeiro: 'Tomara'

Há 1 dia
Richarlison sorrindo

Fora de Campo

Rivais enlouquecem com resultado de negócio entre Vasco e Richarlison: 'Óbvio'

Há 1 dia
Atacante Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Fora de Campo

Neymar reage a contratações do Santos: 'Se vai dar certo, eu não sei'

Há 1 dia
Mais LANCE!
Richarlison com os braços erguidos durante jogo do Tottenham

Torcedores do Vasco reagem a desfecho sobre Richarlison: 'Inacreditável'

Abel Ferreira de braços cruzados e sorrindo

Decisão do STJD sobre Abel Ferreira, do Palmeiras, repercute: 'Até que enfim'

João Pedro chutando ao lado de Rice em jogo entre Chelsea e Arsenal

João Pedro viraliza após prêmio entregue pela Premier League: 'Bizarro'

Leila Pereira durante Confut

Leila Pereira exalta força das mulheres e diz: 'Não tenho medo de absolutamente nada'

Zagueiro esteve presente nos títulos de 2019 conquistados pelo Rubro-Negro (Foto: Reprodução/X)

Ex-Flamengo comemora primeiro gol em novo time, e torcedores reagem

Último encontro contou com uma vitória Alviverde por 1 a 0, no Morumbis (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

IA projeta placar inusitado em Palmeiras x São Paulo

Bahia e Remo encerram a 27ª rodada do campeonato na segunda-feira (14) (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

IA crava resultados e líder da 27ª rodada do Brasileirão

Samuel Lino e Bruno Henrique comemorando gol em Del Valle e Flamengo, pela Libertadores

Flamengo alfineta o Palmeiras após vitória na Libertadores

Bruno Henrique comemorando gol em Del Valle e Flamengo, pela Libertadores

Bruno Henrique vira assunto após vitória do Flamengo: 'Absurdo'

Ledio Carmona é sincero sobre ida do Coutinho para o Santos

Ledio Carmona é sincero sobre Coutinho no Santos: 'Parecia ex-jogador'

Neymar durante Santos e Atlético-MG, pela Sul-Americana

Neymar posta indireta com referência a Coutinho; veja vídeo

Coutinho em Vasco e Marica pelo Campeonato Carioca 2026.

Torcida do Vasco manda recado a Coutinho após acerto com o Santos: 'Judas'

Arena MRV setembro laranja Atlético (reprodução Atlético)

Atlético prepara ações especiais para o mês da pessoa com deficiência: confira

Final está marcada para acontecer no Mané Garrincha, em Brasília (Foto: Reprodução)

Torcedores reagem ao sorteio das semifinais da Copa do Brasil