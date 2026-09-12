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Falha de jogador em Atlético-MG x Fluminense gera revolta: 'Sempre ele'

Zagueiro foi criticado nas redes sociais após falha

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 18:40
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Fluminense é derrotado por 3 a 1 pelo Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro
Fluminense é derrotado por 3 a 1 pelo Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro (Foto :Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O Fluminense foi derrotado pelo Atlético-MG por 3 a 1 neste sábado (12), na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o revés, torcedores do Tricolor foram às redes sociais para apontar Freytes como um dos principais responsáveis pelo resultado negativo.

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Da desatenção à falha grotesca de Freytes, o Fluminense viu o Atlético-MG abrir 2 a 0 em apenas 18 minutos. Último homem na jogada, o zagueiro tentou driblar Cuello na saída de bola, mas foi desarmado pelo atacante, que aproveitou a oportunidade para finalizar e ampliar a vantagem do Galo.

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➡️Veja gols em Atlético x Fluminense: Galo marca três no segundo tempo

Nas redes sociais, alguns torcedores pediram que Freytes não volte a ser titular da equipe e criticaram a sequência de erros cometidos pelo jogador durante a partida. Veja a repercussão:

Com o resultado, o Fluminense perdeu a chance de assumir a terceira colocação do Brasileirão e permanece em quarto lugar, com 45 pontos. Já o Atlético-MG chegou aos 39 pontos e subiu para a sétima posição.

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Como foi Atlético-MG x Fluminense?

Primeiro tempo

A primeira etapa teve alternância de domínio entre as duas equipes. O Fluminense começou melhor, com mais controle da partida e presença ofensiva nos minutos iniciais. Na sequência, o Atlético conseguiu se recuperar, retomou o controle do jogo e passou a criar chegadas perigosas.

Apesar das oportunidades, as duas equipes encontraram dificuldades no acabamento das jogadas e não conseguiram transformar as chances criadas em finalizações efetivas, mantendo o placar zerado até o intervalo.

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Cuello celebra gol em Galo x Flu
Cuello celebra gol em Galo x Flu (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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Segundo tempo

Na segunda etapa, o jogo foi de apenas uma equipe. O Atlético se impôs, passou a controlar as ações e encontrou os gols para construir a vitória. Reinier abriu o placar com um golaço e, menos de dois minutos depois, Cuello aproveitou um erro na saída de bola do Fluminense. Freytes tentou driblar, foi interceptado pelo atacante, que roubou a bola em zona perigosa e ampliou a vantagem.

Pouco depois, o Galo voltou a aproveitar uma sobra dentro da área após uma disputa e Vitão apareceu para marcar o terceiro. Depois de um primeiro tempo de dificuldades no acabamento, o Atlético foi muito mais eficiente na etapa final, aproveitou os erros do adversário e transformou a superioridade em uma vitória convincente.

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