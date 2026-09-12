O Fluminense foi derrotado pelo Atlético-MG por 3 a 1 neste sábado (12), na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o revés, torcedores do Tricolor foram às redes sociais para apontar Freytes como um dos principais responsáveis pelo resultado negativo.

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Da desatenção à falha grotesca de Freytes, o Fluminense viu o Atlético-MG abrir 2 a 0 em apenas 18 minutos. Último homem na jogada, o zagueiro tentou driblar Cuello na saída de bola, mas foi desarmado pelo atacante, que aproveitou a oportunidade para finalizar e ampliar a vantagem do Galo.

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➡️Veja gols em Atlético x Fluminense: Galo marca três no segundo tempo

Nas redes sociais, alguns torcedores pediram que Freytes não volte a ser titular da equipe e criticaram a sequência de erros cometidos pelo jogador durante a partida. Veja a repercussão:

Uma coisa é você não por muita expectativa na partida...



Outra é a maneira RIDÍCULA que perde..



Primeiro gol, apagão e daria para reagir.. agors a 1min depois o FREYTES ACABA COM A PARTIDA.



BIZONHO. — NASCE O FLU 🇭🇺✝️ (@NasceOflu) September 12, 2026

O Freytes...



1 - Driblado no lance do 1º gol, de forma patética.



2 - No 2º, entregada vergonhosa para o jogador do Atlético.



3 - Quase faz gol contra, Fábio fez milagre. No escanteio saiu o terceiro.



Esse cara não pode nunca mais entrar em campo. — FLU-VERDADE (@VerdadeFlu) September 12, 2026

o freytes me faz não querer assistir um jogo do fluminense



e é exatamente isso o que eu vou fazer — fefa (@fefalipke) September 12, 2026

Jogo totalmente necessário, Freytes nunca mais pisa em campo. Último da fila — Marcelo (@MarceloMarcioF) September 12, 2026

A gente n reclama da zaga há BASTANTE JOGOS…



Ai vem o freytes hahahahah https://t.co/GXtEjxyOHc — FAGUNDES🇭🇺 (@leonardofmv) September 12, 2026

Já pode apelidar de Fretes, porque adora entregar — João Marcello, o Calil (@calil_bfr) September 12, 2026

Com o resultado, o Fluminense perdeu a chance de assumir a terceira colocação do Brasileirão e permanece em quarto lugar, com 45 pontos. Já o Atlético-MG chegou aos 39 pontos e subiu para a sétima posição.

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Como foi Atlético-MG x Fluminense?

Primeiro tempo

A primeira etapa teve alternância de domínio entre as duas equipes. O Fluminense começou melhor, com mais controle da partida e presença ofensiva nos minutos iniciais. Na sequência, o Atlético conseguiu se recuperar, retomou o controle do jogo e passou a criar chegadas perigosas.

Apesar das oportunidades, as duas equipes encontraram dificuldades no acabamento das jogadas e não conseguiram transformar as chances criadas em finalizações efetivas, mantendo o placar zerado até o intervalo.

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Cuello celebra gol em Galo x Flu (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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Segundo tempo

Na segunda etapa, o jogo foi de apenas uma equipe. O Atlético se impôs, passou a controlar as ações e encontrou os gols para construir a vitória. Reinier abriu o placar com um golaço e, menos de dois minutos depois, Cuello aproveitou um erro na saída de bola do Fluminense. Freytes tentou driblar, foi interceptado pelo atacante, que roubou a bola em zona perigosa e ampliou a vantagem.

Pouco depois, o Galo voltou a aproveitar uma sobra dentro da área após uma disputa e Vitão apareceu para marcar o terceiro. Depois de um primeiro tempo de dificuldades no acabamento, o Atlético foi muito mais eficiente na etapa final, aproveitou os erros do adversário e transformou a superioridade em uma vitória convincente.

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