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Torcedores do Flamengo mandam recado para Viña, do Cruzeiro: 'Tomara'

Jogador pertence ao Rubro-Negro

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 18:43
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Viña com a camisa do Flamengo
Viña estava no River Plate (Foto: Divulgação/Flamengo)

Nesta sexta-feira (11), o Cruzeiro anunciou o lateral Matias Viña, que pertence ao Flamengo, e alguns torcedores do Rubro-Negro mandaram recados ao jogador. O defensor estava emprestado ao River Plate, da Argentina, e volta ao futebol brasileiro.

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O atleta uruguaio, que tem vínculo com o clube carioca até dezembro de 2028, permanecerá no Cabuloso até o final da atual temporada. Viña já defendeu o Palmeiras em 2020 e 2021.

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Veja alguns comentários:

Viña em ação pelo River Plate (Foto: Divulgação/River Plate)
Viña em ação pelo River Plate (Foto: Divulgação/River Plate)

Saiba mais detalhes do acerto de Viña com o Cruzeiro

O Cruzeiro acertou a contratação de Matías Viña, que pertence ao Flamengo, por empréstimo até o fim da temporada. A negociação foi concluída nos últimos dias da janela de transferências, após o lateral uruguaio rescindir o vínculo que mantinha com o River Plate. A informação foi dada primeiramente pelo Samuel Venâncio e confirmada pelo Lance!.

O clube argentino tinha o jogador cedido pelo Flamengo até o fim do ano, mas Viña não vinha sendo utilizado com frequência. Diante do cenário, o Cruzeiro procurou o Rubro-Negro para demonstrar interesse na contratação e recebeu uma resposta positiva do atleta.

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A tendência é que o Cruzeiro anuncie oficialmente a chegada do lateral nas próximas horas. Pelo acordo, o clube mineiro ficará com Viña por empréstimo até o fim de 2026 e terá uma opção de compra ao término do vínculo. O Flamengo, por sua vez, mantém contrato com o jogador até 2028.

O empréstimo não prevê pagamento de compensação financeira do Cruzeiro ao Flamengo. Assim, o lateral muda de clube dentro do futebol brasileiro após deixar o River Plate, que havia manifestado nos últimos meses o desejo de devolvê-lo ao Rubro-Negro.

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A intenção do River Plate era encerrar antecipadamente o empréstimo de Viña ao perceber que o jogador não vinha conseguindo espaço na equipe. O retorno ao Flamengo, porém, não aconteceu naquele momento por questões contratuais.

Agora, com a rescisão do vínculo com o River Plate, o Cruzeiro avançou nas negociações e fechou o empréstimo do lateral uruguaio. Viña terá contrato com o clube mineiro até o fim do ano, com possibilidade de permanência em definitivo por meio da opção de compra.

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