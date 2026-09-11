Torcedores do Flamengo mandam recado para Viña, do Cruzeiro: 'Tomara'
Jogador pertence ao Rubro-Negro
Nesta sexta-feira (11), o Cruzeiro anunciou o lateral Matias Viña, que pertence ao Flamengo, e alguns torcedores do Rubro-Negro mandaram recados ao jogador. O defensor estava emprestado ao River Plate, da Argentina, e volta ao futebol brasileiro.
➡️Lance! estreia 'Modo Carreira': simule sua trajetória no futebol, faça escolhas e vire lenda
O atleta uruguaio, que tem vínculo com o clube carioca até dezembro de 2028, permanecerá no Cabuloso até o final da atual temporada. Viña já defendeu o Palmeiras em 2020 e 2021.
Veja alguns comentários:
tomara que ele consiga voltar a jogar bem— Filipinho Luis (@filipinholuis_) September 11, 2026
Que seja feliz lá e valorize— Renê ᶜʳᶠ🔴⚫ (@renebetel) September 11, 2026
Boa sorte,vinã https://t.co/u4SLDiNlzJ— apreciador de açaí hmmmmmmm (@paixonaduh) September 11, 2026
Jogadoraço— Fora Rossi (@Igorsantosadv) September 11, 2026
Saiba mais detalhes do acerto de Viña com o Cruzeiro
O Cruzeiro acertou a contratação de Matías Viña, que pertence ao Flamengo, por empréstimo até o fim da temporada. A negociação foi concluída nos últimos dias da janela de transferências, após o lateral uruguaio rescindir o vínculo que mantinha com o River Plate. A informação foi dada primeiramente pelo Samuel Venâncio e confirmada pelo Lance!.
O clube argentino tinha o jogador cedido pelo Flamengo até o fim do ano, mas Viña não vinha sendo utilizado com frequência. Diante do cenário, o Cruzeiro procurou o Rubro-Negro para demonstrar interesse na contratação e recebeu uma resposta positiva do atleta.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
A tendência é que o Cruzeiro anuncie oficialmente a chegada do lateral nas próximas horas. Pelo acordo, o clube mineiro ficará com Viña por empréstimo até o fim de 2026 e terá uma opção de compra ao término do vínculo. O Flamengo, por sua vez, mantém contrato com o jogador até 2028.
O empréstimo não prevê pagamento de compensação financeira do Cruzeiro ao Flamengo. Assim, o lateral muda de clube dentro do futebol brasileiro após deixar o River Plate, que havia manifestado nos últimos meses o desejo de devolvê-lo ao Rubro-Negro.
A intenção do River Plate era encerrar antecipadamente o empréstimo de Viña ao perceber que o jogador não vinha conseguindo espaço na equipe. O retorno ao Flamengo, porém, não aconteceu naquele momento por questões contratuais.
Agora, com a rescisão do vínculo com o River Plate, o Cruzeiro avançou nas negociações e fechou o empréstimo do lateral uruguaio. Viña terá contrato com o clube mineiro até o fim do ano, com possibilidade de permanência em definitivo por meio da opção de compra.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Rivais enlouquecem com resultado de negócio entre Vasco e Richarlison: 'Óbvio'Há 49 minutos
Fora de Campo
Neymar reage a contratações do Santos: 'Se vai dar certo, eu não sei'Há 1 hora
Fora de Campo
Torcedores do Vasco reagem a desfecho sobre Richarlison: 'Inacreditável'Há 1 hora
Fora de Campo
Decisão do STJD sobre Abel Ferreira, do Palmeiras, repercute: 'Até que enfim'Há 2 horas
Fora de Campo
João Pedro viraliza após prêmio entregue pela Premier League: 'Bizarro'Há 3 horas
Palmeiras
Leila Pereira exalta força das mulheres e diz: 'Não tenho medo de absolutamente nada'Há 6 horas
Mais LANCE!