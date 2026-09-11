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IA projeta placar inusitado em Palmeiras x São Paulo

Duelo está marcado para acontecer no Nubank Parque às 18h30

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
11/09/2026 10:25
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Último encontro contou com uma vitória Alviverde por 1 a 0, no Morumbis (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)
Último encontro contou com uma vitória Alviverde por 1 a 0, no Morumbis (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (12), às 18h30 (de Brasília), no Nubank Parque. Vice-líder do Brasileirão, o Verdão busca uma vitória para retomar a liderança do campeonato. O Tricolor, por sua vez, tenta emendar a terceira vitória seguida e se afastar definitivamente da zona de rebaixamento.

A equipe do Lance! questionou o ChatGPT sobre uma projeção para o Choque-Rei, com destaque para o jogo, placar e possível nova liderança no Campeonato Brasileiro.

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Ferramenta crava mudança na tabela do Brasileirão

"Mesmo com o desgaste pela Libertadores, a expectativa é de um Palmeiras mais agressivo desde o início, principalmente pelo fator casa e pela necessidade de não deixar o Flamengo abrir vantagem na liderança. Jhon Arias aparece como um dos jogadores que podem fazer a diferença pela capacidade de criar jogadas e encontrar espaços diante da defesa tricolor. O São Paulo, por sua vez, deve apostar em uma postura mais cautelosa e nas transições ofensivas, mas chega ao clássico tendo também a preocupação com o duelo decisivo contra o Boca Juniors pela Sul-Americana."

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"Previsão é Palmeiras 0 x 1 São Paulo. A tendência é de um clássico equilibrado nos primeiros minutos, mas com o Palmeiras conseguindo controlar o jogo e transformar a maior posse de bola em oportunidades. Jhon Arias é o jogador que deve se destacar, mas conto com uma vitória para o lado Tricolor, em uma jogada de contra-ataque, em que o time de Dorival Jr. aproveitaria a oportunidade."

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Confronto entre Palmeiras e São Paulo pode definir novo líder do Brasileirão (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)
Confronto entre Palmeiras e São Paulo pode definir novo líder do Brasileirão (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Palmeiras leva vantagem nos encontros com o São Paulo

O Palmeiras chega ao clássico contra o São Paulo com vantagem nos cinco últimos encontros entre as equipes. O Verdão venceu todas as partidas mais recentes, sendo a última por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, em março de 2026. Antes disso, as equipes se enfrentaram duas vezes pelo Campeonato Paulista, com vitórias do Palmeiras por 2 a 1 e 3 a 1.

A sequência de triunfos do Palmeiras começou em 2025, com uma vitória por 3 a 2 pelo Brasileirão, em outubro, e outra por 1 a 0, também pelo campeonato nacional, em maio. Nos últimos cinco clássicos, portanto, o Palmeiras marcou 10 gols e sofreu apenas quatro, além de não ter sido derrotado pelo São Paulo.

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