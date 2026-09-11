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João Pedro viraliza após prêmio entregue pela Premier League: 'Bizarro'

jogador foi convocado por Ancelotti para a Data Fifa de Setembro

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 15:02
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João Pedro chutando ao lado de Rice em jogo entre Chelsea e Arsenal
João Pedro foi eleito o melhor jogador do mês na Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Nesta sexta-feira (11) João Pedro foi eleito o melhor jogador do mês de agosto da Premier League e viralizou nas redes sociais. O atacante do Chelsea marcou dois gols e anotou duas assistências em três partidas disputadas no período.

➡️Raio-x dos convocados da Seleção: saiba idade, números e mais

Após ficar de fora da lista final dos convocados para a Copa do Mundo, João Pedro voltou a ser chamado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira. O centroavante esstá entre os selecionados para enfrentar Austrália e Índia na Data Fifa de setembro.

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Veja alguns comentários:

Xabi Alonso entrega camisa 9 a João Pedro após renovação de contrato do Chelsea
João Pedro renovou contrato com o Chelsea (Foto: Divulgação/Chelsea)

João Pedro renova com o Chelsea e estende contrato até 2034

O Chelsea anunciou em agosto a renovação de contrato do brasileiro, que chegou ao clube em julho de 2025. As parters firmaram um novo vínculo de longo prazo com os Blues e permanecerá ligado à equipe até junho de 2034.

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João Pedro chegou ao Chelsea vindo do Brighton em uma negociação avaliada em cerca de 55 milhões de libras, além de outros 5 milhões de libras em bônus. O contrato original era válido até 2032, com opção de extensão por mais uma temporada.

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— Estou muito feliz por assinar um novo contrato com o Chelsea. Sempre sonhei em jogar por um grande clube, e significa muito para mim firmar um compromisso de longo prazo com este clube — afirmou João Pedro.

O atacante também destacou a relação construída com o clube desde sua chegada a Londres.

— O Chelsea tem uma longa tradição de vitórias e grandes ambições para o futuro. Tenho uma ótima relação com todos no clube e me senti em casa em Londres desde o momento em que cheguei.

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