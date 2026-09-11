Nesta sexta-feira (11) João Pedro foi eleito o melhor jogador do mês de agosto da Premier League e viralizou nas redes sociais. O atacante do Chelsea marcou dois gols e anotou duas assistências em três partidas disputadas no período.

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Após ficar de fora da lista final dos convocados para a Copa do Mundo, João Pedro voltou a ser chamado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira. O centroavante esstá entre os selecionados para enfrentar Austrália e Índia na Data Fifa de setembro.

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Veja alguns comentários:

João Pedro eleito melhor do mês na Premier League. Preterido na Copa, voando na Inglaterra. E ainda tem nego pedindo medalhão no lugar dele. Bizarro. — É 10 E FAIXA (@oloucosamu) September 11, 2026

Absurdo ter ficado fora da copa. Ano passado já jogou muito! — Renan 🇦🇹 (@rmarculan) September 11, 2026

injustiçado JP, mlq joga bem demais — 👺 (@raulsilvazy) September 11, 2026

João Pedro melhor jogador do mês da Premier league... Raphinha melhor jogador do mês da Lá liga. As duas principais ligas da Europa. Me deixa triste ver que esses dois não conseguem jogar pela seleção a mesma coisa que jogam por clubes. — 🕸️ (@vitor_77x) September 11, 2026

João Pedro renovou contrato com o Chelsea (Foto: Divulgação/Chelsea)

João Pedro renova com o Chelsea e estende contrato até 2034

O Chelsea anunciou em agosto a renovação de contrato do brasileiro, que chegou ao clube em julho de 2025. As parters firmaram um novo vínculo de longo prazo com os Blues e permanecerá ligado à equipe até junho de 2034.

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João Pedro chegou ao Chelsea vindo do Brighton em uma negociação avaliada em cerca de 55 milhões de libras, além de outros 5 milhões de libras em bônus. O contrato original era válido até 2032, com opção de extensão por mais uma temporada.

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— Estou muito feliz por assinar um novo contrato com o Chelsea. Sempre sonhei em jogar por um grande clube, e significa muito para mim firmar um compromisso de longo prazo com este clube — afirmou João Pedro.

O atacante também destacou a relação construída com o clube desde sua chegada a Londres.

— O Chelsea tem uma longa tradição de vitórias e grandes ambições para o futuro. Tenho uma ótima relação com todos no clube e me senti em casa em Londres desde o momento em que cheguei.

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