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Expulsão em Palmeiras x São Paulo repercute: 'Vergonhoso'

Osorio é expulso após entrada dura

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 19:37
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Osorio é expulso após entrada dura em Piquerez
Osorio é expulso após entrada dura em Piquerez (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Palmeiras e São Paulo estão se enfrentando neste sábado (12), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro, em confronto válido pela 27ª rodada. Já no fim da primeira etapa, Osorio faz falta dura e é expulso.

➡️Veja gol em Palmeiras x São Paulo: Murilo abre o placar

Aos 37 minutos da primeira etapa, Zagueiro faz falta em Piquerez, entrando de carrinho no tornozelo esquerdo do lateral do Palmeiras. Árbitro anula o cartão amarelo, levanta o cartão vermelho e expulsa Osorio pela falta.

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Veja o lance:

Veja a repercussão:

O Palmeiras vem de uma vitória sobre a LDU, no meio de semana, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. No Brasileirão, porém, a equipe perdeu a liderança para o Flamengo após empatar sem gols com o Botafogo.

Já o São Paulo foi derrotado pelo Boca Juniors por 1 a 0, na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a décima colocação, com 33 pontos.

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Ficha técnica

⚽ Competição: Campeonato Brasileiro
📅 Data e horário: sábado, 11 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: tempo real do Lance! e Premiere
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

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