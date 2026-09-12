Expulsão em Palmeiras x São Paulo repercute: 'Vergonhoso'
Osorio é expulso após entrada dura
Palmeiras e São Paulo estão se enfrentando neste sábado (12), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro, em confronto válido pela 27ª rodada. Já no fim da primeira etapa, Osorio faz falta dura e é expulso.
➡️Veja gol em Palmeiras x São Paulo: Murilo abre o placar
Aos 37 minutos da primeira etapa, Zagueiro faz falta em Piquerez, entrando de carrinho no tornozelo esquerdo do lateral do Palmeiras. Árbitro anula o cartão amarelo, levanta o cartão vermelho e expulsa Osorio pela falta.
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Veja o lance:
Luís Osório EXPULSO por essa entrada no Piquerez.— Futmais | Menino Fut (@futtmais) September 12, 2026
Rapaz! Que bom que não aconteceu nada de grave com o jogador do Palmeiras. pic.twitter.com/dpmWUthIAK
Veja a repercussão:
Que grande besteira faz o zagueiro Osório.— Pedro Henrique Oliveira (@_PedroDuartee) September 12, 2026
Entrada desleal. Vergonhosa. Expulsão mais do que justa.
Faz com que todos que pediam sua entrada se questionem se realmente estavam certos e se ele merecia.
Parece que não.
Bobagem sem tamanho.
O jogo tava até animado, mais agora é só esperar a derrota. Obrigada Osório— silvaa (@roo1930) September 12, 2026
Vai ser difícil segurar o palmeiras no segundo tempo.— 3CORES (@3Coress) September 12, 2026
Osório imprudente demais. REPITO A BOLA ESTAVA NO ATAQUE DO SÃO PAULO.
O São Paulo chegou a levar perigo um lance antes da expulsão do Osório em um jogo que era fraco dos dois lados, mas MUITO físico por parte do Tricolor. A conta chegou. Entrada criminosa do garoto em Piquerez e São Paulo com um a menos.— Breno Ávila (@brenoaviIa) September 12, 2026
Tem nem o que discutir, entrada criminosa— ❎ Ivan Batistaˢᵖᶠᶜ 🇧🇷 (@BatistsIvan_) September 12, 2026
O Palmeiras vem de uma vitória sobre a LDU, no meio de semana, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. No Brasileirão, porém, a equipe perdeu a liderança para o Flamengo após empatar sem gols com o Botafogo.
Já o São Paulo foi derrotado pelo Boca Juniors por 1 a 0, na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a décima colocação, com 33 pontos.
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Ficha técnica
⚽ Competição: Campeonato Brasileiro
📅 Data e horário: sábado, 11 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: tempo real do Lance! e Premiere
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
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