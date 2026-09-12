Expulsão em Palmeiras x São Paulo repercute: 'Vergonhoso'

Palmeiras e São Paulo estão se enfrentando neste sábado (12), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro, em confronto válido pela 27ª rodada. Já no fim da primeira etapa, Osorio faz falta dura e é expulso.

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Aos 37 minutos da primeira etapa, Zagueiro faz falta em Piquerez, entrando de carrinho no tornozelo esquerdo do lateral do Palmeiras. Árbitro anula o cartão amarelo, levanta o cartão vermelho e expulsa Osorio pela falta.

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Veja o lance:

Luís Osório EXPULSO por essa entrada no Piquerez.



Rapaz! Que bom que não aconteceu nada de grave com o jogador do Palmeiras. pic.twitter.com/dpmWUthIAK — Futmais | Menino Fut (@futtmais) September 12, 2026

Veja a repercussão:

Que grande besteira faz o zagueiro Osório.



Entrada desleal. Vergonhosa. Expulsão mais do que justa.



Faz com que todos que pediam sua entrada se questionem se realmente estavam certos e se ele merecia.



Parece que não.



Bobagem sem tamanho. — Pedro Henrique Oliveira (@_PedroDuartee) September 12, 2026

O jogo tava até animado, mais agora é só esperar a derrota. Obrigada Osório — silvaa (@roo1930) September 12, 2026

Vai ser difícil segurar o palmeiras no segundo tempo.



Osório imprudente demais. REPITO A BOLA ESTAVA NO ATAQUE DO SÃO PAULO. — 3CORES (@3Coress) September 12, 2026

O São Paulo chegou a levar perigo um lance antes da expulsão do Osório em um jogo que era fraco dos dois lados, mas MUITO físico por parte do Tricolor. A conta chegou. Entrada criminosa do garoto em Piquerez e São Paulo com um a menos. — Breno Ávila (@brenoaviIa) September 12, 2026

Tem nem o que discutir, entrada criminosa — ❎ Ivan Batistaˢᵖᶠᶜ 🇧🇷 (@BatistsIvan_) September 12, 2026

O Palmeiras vem de uma vitória sobre a LDU, no meio de semana, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. No Brasileirão, porém, a equipe perdeu a liderança para o Flamengo após empatar sem gols com o Botafogo.

Já o São Paulo foi derrotado pelo Boca Juniors por 1 a 0, na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a décima colocação, com 33 pontos.

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Ficha técnica

⚽ Competição: Campeonato Brasileiro

📅 Data e horário: sábado, 11 de setembro, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: tempo real do Lance! e Premiere

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

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