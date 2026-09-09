Corinthians é o time com mais convocados na Seleção Brasileira para amistosos
Carlo Ancelotti convocou, nesta quarta-feira (9), os atletas para os amistosos contra Índia e Austrália; veja todos os nomes chamados
O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (9), três jogadores do Corinthians para disputar os próximos amistosos da Seleção Brasileira contra Índia e Austrália. Os atletas do Timão que defenderão as cores da Seleção Brasileira, são: Hugo Souza, Matheuzinho e Breno Bidon.
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Outro jogador foi pré-selecionados por Carlo Ancelotti, mas ficou de fora da lista final: André. Esta foi a primeira vez, desde 2019, que o Timão tem dois ou mais jogadores convocados para a Seleção Brasileira, segundo dados do Sofascore.
A convocação representa o primeiro movimento de Ancelotti pensando no próximo ciclo. Depois da experiência no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, o treinador italiano começa a desenhar a Seleção para o próximo ciclo de Copa do Mundo.
Ao todo, o técnico chamou 26 atletas para dois amistosos com a Austrália (dias 25 e 29) e um com a Índia, em 3 de outubro. O treinador já enviou à Fifa uma relação com cerca de 60 nomes.
26 nomes convocados por Ancelotti
Goleiros
- Hugo Souza (Corinthians)
- Pedro Morisco (Coritiba)
- Otávio (Cruzeiro)
Defensores
- Arthur Dias (Athletico-PR);
- Douglas Santos (Zenit);
- Gabriel Magalhães (Arsenal);
- Jair (Nottingham Forest);
- Marquinhos (PSG);
- Matheuzinho (Corinthians);
- Mauro Júnior (PSV);
- Vitor Reis (Manchester City);
- Wesley (Roma).
Meio-campistas
- Andrey Santos (Manchester United);
- Breno Bidon (Corinthians);
- Bruno Guimarães (Arsenal);
- Danilo (Botafogo);
- Douglas Luiz (Juventus);
- Gabriel Bontempo (Santos);
Atacantes
- Endrick (Real Madrid);
- Estêvão (Chelsea);
- João Pedro (Chelsea);
- Pedro (Flamengo);
- Raphinha (Barcelona);
- Rayan (Bournemouth);
- Samuel Lino (Flamengo);
- Vini Jr (Real Madrid).
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