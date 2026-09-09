O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (9), três jogadores do Corinthians para disputar os próximos amistosos da Seleção Brasileira contra Índia e Austrália. Os atletas do Timão que defenderão as cores da Seleção Brasileira, são: Hugo Souza, Matheuzinho e Breno Bidon.

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Outro jogador foi pré-selecionados por Carlo Ancelotti, mas ficou de fora da lista final: André. Esta foi a primeira vez, desde 2019, que o Timão tem dois ou mais jogadores convocados para a Seleção Brasileira, segundo dados do Sofascore.

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A convocação representa o primeiro movimento de Ancelotti pensando no próximo ciclo. Depois da experiência no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, o treinador italiano começa a desenhar a Seleção para o próximo ciclo de Copa do Mundo.

Ao todo, o técnico chamou 26 atletas para dois amistosos com a Austrália (dias 25 e 29) e um com a Índia, em 3 de outubro. O treinador já enviou à Fifa uma relação com cerca de 60 nomes.

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26 nomes convocados por Ancelotti

Goleiros

Hugo Souza (Corinthians)

Pedro Morisco (Coritiba)

Otávio (Cruzeiro)

Defensores

Arthur Dias (Athletico-PR);

Douglas Santos (Zenit);

Gabriel Magalhães (Arsenal);

Jair (Nottingham Forest);

Marquinhos (PSG);

Matheuzinho (Corinthians);

Mauro Júnior (PSV);

Vitor Reis (Manchester City);

Wesley (Roma).

Meio-campistas

Andrey Santos (Manchester United);

Breno Bidon (Corinthians);

Bruno Guimarães (Arsenal);

Danilo (Botafogo);

Douglas Luiz (Juventus);

Gabriel Bontempo (Santos);

Atacantes

Endrick (Real Madrid);

Estêvão (Chelsea);

João Pedro (Chelsea);

Pedro (Flamengo);

Raphinha (Barcelona);

Rayan (Bournemouth);

Samuel Lino (Flamengo);

Vini Jr (Real Madrid).

Técnico Carlo Ancelotti em pé ao lado do banco de reservas. (Foto: Danilo Fernandes /Fotoarena/Folhapress)

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