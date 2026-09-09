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Corinthians é o time com mais convocados na Seleção Brasileira para amistosos

Carlo Ancelotti convocou, nesta quarta-feira (9), os atletas para os amistosos contra Índia e Austrália; veja todos os nomes chamados

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
09/09/2026 15:18
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Hugo Souza do Corinthians em ação durante a Partida do Corinthians.
Hugo Souza do Corinthians em ação durante a Partida do Corinthians -(Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress) ORG XMIT: Repórter Fotográfico

O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (9), três jogadores do Corinthians para disputar os próximos amistosos da Seleção Brasileira contra Índia e Austrália. Os atletas do Timão que defenderão as cores da Seleção Brasileira, são: Hugo Souza, Matheuzinho e Breno Bidon.

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Outro jogador foi pré-selecionados por Carlo Ancelotti, mas ficou de fora da lista final: André. Esta foi a primeira vez, desde 2019, que o Timão tem dois ou mais jogadores convocados para a Seleção Brasileira, segundo dados do Sofascore.

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A convocação representa o primeiro movimento de Ancelotti pensando no próximo ciclo. Depois da experiência no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, o treinador italiano começa a desenhar a Seleção para o próximo ciclo de Copa do Mundo.

Ao todo, o técnico chamou 26 atletas para dois amistosos com a Austrália (dias 25 e 29) e um com a Índia, em 3 de outubro. O treinador já enviou à Fifa uma relação com cerca de 60 nomes.

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26 nomes convocados por Ancelotti

Goleiros

  • Hugo Souza (Corinthians)
  • Pedro Morisco (Coritiba)
  • Otávio (Cruzeiro)

Defensores

  • Arthur Dias (Athletico-PR);
  • Douglas Santos (Zenit);
  • Gabriel Magalhães (Arsenal);
  • Jair (Nottingham Forest);
  • Marquinhos (PSG);
  • Matheuzinho (Corinthians);
  • Mauro Júnior (PSV);
  • Vitor Reis (Manchester City);
  • Wesley (Roma).

Meio-campistas

  • Andrey Santos (Manchester United);
  • Breno Bidon (Corinthians);
  • Bruno Guimarães (Arsenal);
  • Danilo (Botafogo);
  • Douglas Luiz (Juventus);
  • Gabriel Bontempo (Santos);

Atacantes

  • Endrick (Real Madrid);
  • Estêvão (Chelsea);
  • João Pedro (Chelsea);
  • Pedro (Flamengo);
  • Raphinha (Barcelona);
  • Rayan (Bournemouth);
  • Samuel Lino (Flamengo);
  • Vini Jr (Real Madrid).
Técnico Carlo Ancelotti em pé ao lado do banco de reservas. (Foto: Danilo Fernandes /Fotoarena/Folhapress)
Técnico Carlo Ancelotti em pé ao lado do banco de reservas. (Foto: Danilo Fernandes /Fotoarena/Folhapress)

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