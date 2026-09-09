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Morre Jackson Nascimento, ex-meia campeão paulista pelo Corinthians, aos 102 anos

Ex-jogador marcou seu nome na história do clube na campanha do Paulista de 1951

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
09/09/2026 11:35
Atualizado há 2 minutos
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Corinthians lamentou morte de ídolo do clube (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)
Corinthians lamentou morte de ídolo do clube (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

O ex-meia Jackson Nascimento, um dos destaques do "Esquadrão Imortal" do Corinthians na década de 1950, morreu nesta quarta-feira (9), aos 102 anos. Segundo apuração da TMC, o ídolo do Timão faleceu em sua residência, em Balneário Camboriú (SC), enquanto dormia, após enfrentar dificuldades para se alimentar nos últimos dias.

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Natural de Paranaguá, Paraná, Jackson Nascimento nasceu em 24 de agosto de 1924 e iniciou sua trajetória de destaque no Athletico-PR, clube pelo qual também é ídolo.

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Contratado pelo Corinthians em 1950, o meia-campista foi destaque da equipe na campanha do Campeonato Paulista de 1951, título que encerrou um jejum de quase dez anos sem conquistas estaduais do clube. Ao todo, disputou 57 partidas com a camisa alvinegra e marcou 35 gols.

O ex-meia integrou o elenco conhecido como "Esquadrão Imortal", ao lado de outros ídolos do clube como CláudioLuizinhoBaltazarCarbone e Mário. Ao todo, o ataque marcou 103 gols, em apenas 28 gols, durante o Campeonato Paulista de 1951.

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— O Sport Club Corinthians Paulista informa, com imenso pesar, o falecimento de Jackson Nascimento, ex-meia do Corinthians — disse o Timão.

Morre Jackson Nascimento, ídolo do Corinthians.
Morre Jackson Nascimento, ídolo do Corinthians - (Foto: divulgação / Corinthians)

Veja abaixo a nota do Corinthians

"O Sport Club Corinthians Paulista informa, com imenso pesar, o falecimento de Jackson Nascimento, ex-meia do Corinthians. Jackson era o jogador mais velho entre os atletas que vestiram a camisa do Corinthians. Campeão paulista pelo Clube, era também o último remanescente vivo do ataque que marcou 103 gols no título estadual de 1951. Vestindo o manto alvinegro, atuou por duas temporadas, entre 1950 e 1952, somando 57 jogos e 35 gols marcados. O Sport Club Corinthians Paulista manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos de Jackson Nascimento neste momento de dor e luto. Eternamente dentro dos nossos corações".

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