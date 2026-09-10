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Palmeiras x Vasco: CBF define mandos da semi da Copa do Brasil

Alviverde abre como mandante e define a eliminatória no Rio de Janeiro

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
10/09/2026 11:34
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Jogadores do Palmeiras comemoram gol marcado
Elenco do Palmeiras (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

O Palmeiras fará o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil contra o Vasco no Nubank Parque. A partida de volta, que definirá um dos finalistas da competição, será disputada em São Januário ou no Maracanã. Os confrontos estão marcados para os dias 1º e 8 de novembro, respectivamente, ainda sem horário definido.

+ Palmeiras faz valer fator casa, mas perde pilar para decisão na Libertadores

O sorteio foi realizado na manhã desta quinta-feira (10), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Os horários das partidas ainda serão definidos em acordo com as emissoras detentoras dos direitos de transmissão.

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A final da Copa do Brasil será disputada em jogo único, no dia 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Do outro lado da chave, o Grêmio fará o primeiro jogo contra o Atlético-MG como mandante. A definição da vaga será na Arena MRV, em Belo Horizonte, na mesma data do confronto entre Palmeiras e Vasco.

+ Abel explica única substituição no Palmeiras e reconhece erro: 'Não soube me expressar'

Palmeiras na Copa do Brasil

O Palmeiras iniciou sua campanha na Copa do Brasil na quinta fase, diante do Jacuipense, da Bahia. Na sequência, eliminou Fortaleza e Santos, nas oitavas e nas quartas de final, respectivamente.

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Sob o comando de Abel Ferreira, a equipe venceu os três jogos que disputou como mandante na competição. Fora de casa, soma uma vitória, um empate e uma derrota.

Comemoração Palmeiras
Palmeiras eliminou o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Pedro Paulo Diaz/Thenews2/Folhapress)

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