Palmeiras x Vasco: CBF define mandos da semi da Copa do Brasil

O Palmeiras fará o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil contra o Vasco no Nubank Parque. A partida de volta, que definirá um dos finalistas da competição, será disputada em São Januário ou no Maracanã. Os confrontos estão marcados para os dias 1º e 8 de novembro, respectivamente, ainda sem horário definido.

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O sorteio foi realizado na manhã desta quinta-feira (10), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Os horários das partidas ainda serão definidos em acordo com as emissoras detentoras dos direitos de transmissão.

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A final da Copa do Brasil será disputada em jogo único, no dia 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Do outro lado da chave, o Grêmio fará o primeiro jogo contra o Atlético-MG como mandante. A definição da vaga será na Arena MRV, em Belo Horizonte, na mesma data do confronto entre Palmeiras e Vasco.

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Palmeiras na Copa do Brasil

O Palmeiras iniciou sua campanha na Copa do Brasil na quinta fase, diante do Jacuipense, da Bahia. Na sequência, eliminou Fortaleza e Santos, nas oitavas e nas quartas de final, respectivamente.

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Sob o comando de Abel Ferreira, a equipe venceu os três jogos que disputou como mandante na competição. Fora de casa, soma uma vitória, um empate e uma derrota.

Palmeiras eliminou o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Pedro Paulo Diaz/Thenews2/Folhapress)

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