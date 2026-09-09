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Pedro e Samuel Lino, do Flamengo, são convocados por Ancelotti para a Seleção Brasileira

Dupla rubro-negra estará à diposição do treinador para amistosos contra Austrália e Índia

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 15:12
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Samuel Lino e Pedro com a camisa da Seleção
Samuel Lino e Pedro com a camisa da Seleção (Foto: Arte/IA)

Pedro e Samuel Lino, atacantes do Flamengo, foram convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira na próxima Data Fifa. A dupla rubro-negra ficará à disposição do treinador para os compromissos contra Austrália e Índia.

Essa é a primeira convocação de Pedro com o técnico italiano. Em novembro do ano passado, Ancelotti citou o nome do atacante após a convocação para os últimos amistosos de 2025. Na ocasião, o italiano lamentou que o camisa 9 rubro-negro estivesse lesionado.

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— Estamos procurando um centroavante nesse perfil. Pedro se lesionou e poderia ser uma oportunidade de ele estar aqui hoje, ou na próxima convocação. Ele pode se recuperar bem e estar na convocação de março — afirmou Ancelotti sobre Pedro, do Flamengo.

No total, Pedro tem seis jogos com a Amarelinha, com um gol marcado.

O atacante, que esteve no Mundial de 2022, pode oferecer presença física e técnica dentro da área, funcionar como referência para os companheiros e, ao mesmo tempo, participar da construção das jogadas.

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Samuel Lino e Pedro com a camisa da Seleção
Samuel Lino e Pedro, do Flamengo, com a camisa da Seleção (Foto: Arte/IA)

Samuel Lino volta à Seleção Brasileira

Em alta no Flamengo e um dos melhores jogadores atualmente no futebol brasileiro, Samuel Lino está de volta à Seleção Brasileira. Depois de um 2025 marcado por oscilações, o atacante encontrou consistência, principalmente após a chegada de Leonardo Jardim, e passou a apresentar uma versão mais completa de seu jogo. São **12 gols e 10 assistências em 43 partidas na temporada**. No Brasileirão, são nove gols e sete assistências em 26 jogos.

O atacante já havia sido considerado por Ancelotti antes da Copa do Mundo, com o nome na lista larga, e, aos 26 anos, inicia o novo ciclo em um momento de maturidade dentro do Flamengo. **Lino**, inclusive, já foi convocado pelo treinador italiano. Em agosto do ano passado, foi chamado para substituir Matheus Cunha, lesionado.

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Jogos da Seleção Brasileira

DataHorário (Brasília)JogoEstádioCidade

25 de setembro

7h

Austrália x Brasil

Queensland Country Bank Stadium

Townsville

29 de setembro

7h

Austrália x Brasil

Suncorp Stadium

Brisbane

3 de outubro

11h

Índia x Brasil

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake)

Calcutá

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