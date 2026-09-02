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Palmeiras empata com o Santos e se classifica para a semifinal da Copa do Brasil

Equipes empataram sem gols na Vila Belmiro, mas Verdão garantiu a vaga graças ao jogo de ida

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
02/09/2026 23:29
Atualizado há 26 minutos
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No clássico paulista valendo vaga para a semifinal da Copa do Brasil, melhor para o Palmeiras, que empatou sem gols com o Santos, na noite desta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, mas garantiu a classificação graças aos 3 a 0 do jogo de ida da competição. Agora, o time de Abel Ferreira vai enfrentar na próxima fase o Vasco, que eliminou o Vitória.

Primeiro tempo sem gols

Precisando reverter um placar complicado de 3 a 0 do primeiro jogo, restou ao Santos ir para cima do Palmeiras e controlar a posse de bola. No entanto, não conseguiu levar grandes perigos a Carlos Miguel. O time de Abel Ferreira, por sua vez, marcava bem e evitava espaços ao craque santista. Mauricio também teve a chance de aumentar o placar agregado do Verdão, mas não foi eficiente. Porém, quem teve mais desvantagem foram os mandantes, que ainda perderam Neymar no intervalo em razão de dores na coxa direita.

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Segundo tempo

Com a saída de Neymar, o Santos perdeu muito na qualidade de bola e criação de jogadas. O Palmeiras passou a administrar a partida sem grandes investidas, já que o placar agregado era favorável. Arthur e Vitor Roque tiveram suas chances, enquanto do lado santista, Rony perdeu uma boa chance. Nos minutos finais, Abel Ferreira aproveitou para colocar Larson e Luis Pacheco em campo, que viram o Palmeiras sair classificado do clássico.

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Santos x Palmeiras
(Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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Na metade do primeiro tempo, Mauricio perdeu a melhor chance de tirar o marcador do zero. Felipe Anderson colocou Giay na cara do gol e Brazão defendeu o chute. No rebote, com o goleiro deslocado, Mauricio mandaou por cima da meta.

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Deu aula 🏅

Desde a chegada na Vila Belmiro, a torcida já mostrava que iria incentivar o Peixe até o fim em busca da virada. Teve muita festa na chegada do ônibus no estádio e também dentro de campo, apesar de uma desanimada na metade do segundo tempo.

Ficou abaixo 📉

Pelo lado do Peixe, Igor Vinicius não fez uma boa partida e acabou substituído no segundo tempo. O mesmo aconteceu com Vitor Roque. O Tigrinho começou a partida no banco de reservas, mas entrou no lugar de Flaco López. No entanto, mais um jogo abaixo do ritmo que é esperado para um jogador de seu porte.

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✅ Ficha técnica

Santos 🆚 Palmeiras
Copa do Brasil - quartas de final (volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
🥅 Gols: -
🟨 Cartões amarelos: Escobar, Gabriel Bontempo, Rafael Gonzaga (SAN); Felipe Anderson, Giay, Vitor Roque (PAL)
🟥 Cartões vermelhos: -

SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Davizinho), Lucas Veríssimo (Moisés), Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Oliva, Gabriel Bontempo e Barreal (Rollheiser); Neymar (Rony) e Gabigol (Thaciano).

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PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Murilo, Barboza e Arthur; Marlon Freitas (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista (Larson) e Andreas Pereira (Lucas Pacheco); Felipe Anderson (Khellven), Mauricio e Flaco López (Vitor Roque).

🟨 Arbitragem

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Neuza Ines Back (SP);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

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