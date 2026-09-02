Palmeiras empata com o Santos e se classifica para a semifinal da Copa do Brasil
Equipes empataram sem gols na Vila Belmiro, mas Verdão garantiu a vaga graças ao jogo de ida
No clássico paulista valendo vaga para a semifinal da Copa do Brasil, melhor para o Palmeiras, que empatou sem gols com o Santos, na noite desta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, mas garantiu a classificação graças aos 3 a 0 do jogo de ida da competição. Agora, o time de Abel Ferreira vai enfrentar na próxima fase o Vasco, que eliminou o Vitória.
Primeiro tempo sem gols
Precisando reverter um placar complicado de 3 a 0 do primeiro jogo, restou ao Santos ir para cima do Palmeiras e controlar a posse de bola. No entanto, não conseguiu levar grandes perigos a Carlos Miguel. O time de Abel Ferreira, por sua vez, marcava bem e evitava espaços ao craque santista. Mauricio também teve a chance de aumentar o placar agregado do Verdão, mas não foi eficiente. Porém, quem teve mais desvantagem foram os mandantes, que ainda perderam Neymar no intervalo em razão de dores na coxa direita.
Segundo tempo
Com a saída de Neymar, o Santos perdeu muito na qualidade de bola e criação de jogadas. O Palmeiras passou a administrar a partida sem grandes investidas, já que o placar agregado era favorável. Arthur e Vitor Roque tiveram suas chances, enquanto do lado santista, Rony perdeu uma boa chance. Nos minutos finais, Abel Ferreira aproveitou para colocar Larson e Luis Pacheco em campo, que viram o Palmeiras sair classificado do clássico.
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Na metade do primeiro tempo, Mauricio perdeu a melhor chance de tirar o marcador do zero. Felipe Anderson colocou Giay na cara do gol e Brazão defendeu o chute. No rebote, com o goleiro deslocado, Mauricio mandaou por cima da meta.
Deu aula 🏅
Desde a chegada na Vila Belmiro, a torcida já mostrava que iria incentivar o Peixe até o fim em busca da virada. Teve muita festa na chegada do ônibus no estádio e também dentro de campo, apesar de uma desanimada na metade do segundo tempo.
Ficou abaixo 📉
Pelo lado do Peixe, Igor Vinicius não fez uma boa partida e acabou substituído no segundo tempo. O mesmo aconteceu com Vitor Roque. O Tigrinho começou a partida no banco de reservas, mas entrou no lugar de Flaco López. No entanto, mais um jogo abaixo do ritmo que é esperado para um jogador de seu porte.
✅ Ficha técnica
Santos 🆚 Palmeiras
Copa do Brasil - quartas de final (volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
🥅 Gols: -
🟨 Cartões amarelos: Escobar, Gabriel Bontempo, Rafael Gonzaga (SAN); Felipe Anderson, Giay, Vitor Roque (PAL)
🟥 Cartões vermelhos: -
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Davizinho), Lucas Veríssimo (Moisés), Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Oliva, Gabriel Bontempo e Barreal (Rollheiser); Neymar (Rony) e Gabigol (Thaciano).
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Murilo, Barboza e Arthur; Marlon Freitas (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista (Larson) e Andreas Pereira (Lucas Pacheco); Felipe Anderson (Khellven), Mauricio e Flaco López (Vitor Roque).
🟨 Arbitragem
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Neuza Ines Back (SP);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
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