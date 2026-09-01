O Santos fechou a contratação do lateral-direito Rodinei. O atleta de 34 anos vinha atuando no futebol grego, pelo Olympiacos, desde 2023. A informação foi confirmada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela reportagem do Lance!.

O principal entrave da negociação era a liberação contratual com o Olympiacos, já que o atleta tinha vínculo até junho de 2027. Porém, o clube liberou o lateral e a rescisão de contrato com os gregos deve acontecer nas próximas horas. Ainda não há informação de tempo de contrato e valores.

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O próprio lateral não foi relacionado para o próximo jogo do Olympiacos, que acontecerá nesta quarta-feira (2), contra o AEL Novibet, pela Copa da Grécia. A expectativa é que o atleta esteja em Santos até o fim desta semana para realizar exames médicos e outras pendências necessárias para a assinatura do contrato.

Destaque no Flamengo e protagonismo no futebol europeu

No futebol brasileiro, Rodinei viveu seu momento de maior projeção com a camisa do Flamengo, clube que defendeu por seis anos. Pelo Rubro-Negro, construiu uma trajetória vitoriosa e conquistou duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil, torneio em que foi um dos principais nomes da equipe no título de 2022. Em 2020, em rápida passagem por empréstimo pelo Internacional, o lateral também foi titular na campanha do vice-campeonato nacional.

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Vendido ao Olympiacos no final de 2022, a ida do lateral para o futebol grego manteve o atleta em alta. Logo em sua primeira temporada na Europa, Rodinei foi eleito para a seleção do campeonato local. Já na jornada 2023/24, o brasileiro alcançou um feito histórico ao conquistar a Conference League, competição continental de clubes da Uefa. Sua última partida foi no dia 22 de agosto, contra o Atromitos.

Rodinei comemorando um gol pelo Olympiacos - (Foto: divulgação / X / Olympiacos).

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