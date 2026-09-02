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Arthur e Rodinei aparecem no BID e estão liberados para jogar pelo Santos

Novos reforços do Peixe já estão regularizados e podem ser relacionados para o duelo contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro

PorVinícius Espirito Santo SpadaSantos (SP)
02/09/2026 17:44
Supervisionado porAndré Carbone,
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Arthur treinando pelo Santos.
Arthur treinando pelo Santos - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Os dois novos reforços do Santos, Arthur e Rodinei, foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (2) e estão liberados para estrear pelo Peixe. Ambos já ficam podem estar à disposição para o próximo jogo da equipe pelo Brasileirão, neste domingo (6), contra o Internacional.

Arthur, anunciado na última segunda-feira (31), vem treinando normalmente com o elenco e tem boas chances de ser relacionado para a partida no Beira-Rio. Por outro lado, Rodinei, anunciado nesta quarta-feira (2), deve chegar a Santos até o fim desta semana e ainda é dúvida para o compromisso no Rio Grande do Sul.

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Arthur e Rodinei aparecem no BID do Santos.
Arthur e Rodinei aparecem no BID do Santos - (Foto: divulgação / BID / CBF).

Foco total no clássico da Copa do Brasil

Antes de pensar no compromisso pelo Brasileirão, o Alvinegro Praiano enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Após perder a partida de ida por 3 a 0, o Santos precisa vencer o jogo desta noite por três gols de diferença para levar a decisão às penalidades. Caso vença por quatro ou mais gols, garante a vaga direta na semifinal.

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Para a decisão, a torcida do Peixe esgotou todos os ingressos colocados à venda, garantindo a segunda partida consecutiva com lotação máxima na Vila Belmiro. Em campo, a equipe contará com a presença de Neymar, que não disputou o primeiro jogo por opção técnica.

Após a vitória no clássico contra o Corinthians, no último domingo (30), o atacante comentou a postura da equipe e projetou o reencontro com o Alviverde:

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— O futebol tem remontadas, tem jogos extraordinários. Quem sabe isso não pode acontecer na quarta-feira? [...] Vamos jogar lá para nos divertir. A responsabilidade será toda do segundo melhor time do Brasil, o Palmeiras. A responsabilidade é deles, e a gente vai se divertir na quarta-feira, na Vila — declarou Neymar.

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