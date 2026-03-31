Torcedores do Flamengo debocham de eliminação da Itália: 'Deveria ter'

O meio-campista Jorginho, do Flamengo, virou assunto nas redes sociais após a eliminação da Itália na repescagem para a Copa do Mundo. A seleção perdeu para a Bósnia nos pênaltis e ficou fora da terceira edição seguida. Nos pênaltis, a Bósnia converteu suas quatro cobranças, enquanto Pio Esposito e Cristante desperdiçaram suas cobranças.

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Tomando como gancho as cobranças desperdiçadas, torcedores do Flamengo mencionaram a classe de Jorginho nas cobranças de pênalti.

➡️ Veja como os italianos reagiram à queda da Itália na repescagem da Copa do Mundo

🗣️ Torcedores pontuam ausência de Jorginho na seleção italiana

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Jorginho, do Flamengo, é naturalizado italiano (Foto: Instagram/@jorginhofrello)

Quando o Flamengo volta a campo?

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (2), contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista. Com o último jogo da Seleção Brasileira na Data Fifa sendo disputado nesta terça-feira (31), o clube espera poder contar com os retornos de Léo Pereira e Danilo.

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Nesta terça-feira (31), o técnico Leonardo Jardim já contou com a participação de Jorge Carrascal no treino do Flamengo no Ninho do Urubu. O meia-atacante colombiano se reapresentou após defender sua seleção na Data Fifa.

Os demais convocados retornam nos próximos dias, todos a tempo de se integrar ao elenco para a partida contra o RB Bragantino.

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