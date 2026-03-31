A Itália foi eliminada na repescagem que decidia as últimas vagas para a Copa do Mundo. Quem ficou com a vaga tão sonhada pelos itálianos foi a Bósnia, que garantiu a classificação nos pênaltis. Nas redes sociais, diversos torcedores da Azzurra desmonstraram imensa insatisfação com não classificação ao torneio mundial e cobraram reformas urgentes.

continua após a publicidade

➡️ Vexame! Itália perde para a Bósnia nos pênaltis e está fora da Copa do Mundo

🗣️ Italianos lamentam queda da Itália na repescagem da Copa do Mundo

Tradução: É isso mesmo. Esse time não merece a Copa do Mundo. É inútil falar de árbitros, campos, playoffs. Que seja a hora certa para revolucionar tudo. Desta vez de verdade.

Tradução: É desde os tempos de Tavecchio que se fala da reforma do futebol italiano. Diante do enésimo psicodrama, espero apenas que o próximo mundial o ampliem a 96 equipes.

continua após a publicidade

Tradução: Depois de cada derrota se fala em renovar e mudar tudo, mas estamos no terceiro Mundial consecutivo que pulamos, a este ponto as mudanças devem começar por aqueles que estão no topo.

Tradução: 20 anos de vida e minha única lembrança da Copa do Mundo da Itália é a mordida do Suárez.

Tradução: Além da decepção por ter perdido mais um mundial, agora teremos, infelizmente, que aguentar a retórica insuportável de sempre dos meninos que não jogam o suficiente de bola nas ruas e outras besteiras do tipo. A verdade é que a federação italiana precisava de uma profunda renovação já há 12 anos, então independentemente dessa partida que poderia ter sido tranquilamente vencida e que pesaram sobretudo os erros na finalização, a ingenuidade clamorosa do Bastoni. Dito isso, fora todos, não deve sobrar nem um, uma vergonha indizível.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🎰 Aposte nos jogos desta Data Fifa! Clique e saiba mais!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Azzurra fica de fora de 3º mundial consecutivo

A Itália garantiu mais quatros anos de jejum sem participar de Mundiais. Ao todo já eram 12, uma vez que os italianos não disputaram as edições de 2018 e 2022 da Copa do Mundo. Nas últimas duas Eliminatórias, a Itália foi eliminada na repescagem para Suécia e Macedônia do Norte. Este ano, a Bósnia acabou com o sonho italiano.

A terceira ausência consecutiva é algo sem precedentes em sua história. Do outro lado, a Bósnia conquistou a segunda participação em Copas desde que conquistou sua independência. A primeira e única participação foi no Brasil, em 2014.

No início do século XXI, a Itália figurava entre os principais centros do futebol europeu, com clubes financeiramente fortes e elencos repletos de estrelas. Reflexo desse protagonismo, a Azzurra conquistou a Copa do Mundo de 2006. Duas décadas depois, porém, o cenário é distinto, com perda de competitividade tanto nível de clubes quanto no desempenho da seleção nacional.