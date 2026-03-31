Narração de Everaldo Marques na queda da Itália vira assunto na web: 'Excepcional'
Narrador da Globo transmitiu duelo pela repescagem da Copa do Mundo
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A narração de Everaldo Marques no momento em que foi decidido que a Itália ficaria fora de mais uma Copa do Mundo repercutiu em massa na web. Telespectadores ligados em Itália x Bósnia rasgaram elogios ao narrador, que teve a responsabilidade de narrar um momento histórico do futebol mundial.
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A terceira ausência consecutiva em Copas do Mundo é algo sem precedentes na história da Itália. Do outro lado, a Bósnia conquistou a segunda participação em Copas desde que conquistou sua independência. A primeira e única participação foi no Brasil, em 2014.
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Internautas elogiam narração de Everaldo Marques
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Itália fica de fora de 3ª Copa do Mundo consecutiva
A Itália garantiu mais quatros anos de jejum sem participar de Mundiais. Ao todo já eram 12, uma vez que os italianos não disputaram as edições de 2018 e 2022 da Copa do Mundo. Nas últimas duas Eliminatórias, a Itália foi eliminada na repescagem para Suécia e Macedônia do Norte. Este ano, a Bósnia acabou com o sonho italiano.
No início do século XXI, a Itália figurava entre os principais centros do futebol europeu, com clubes financeiramente fortes e elencos repletos de estrelas. Reflexo desse protagonismo, a Azzurra conquistou a Copa do Mundo de 2006. Duas décadas depois, porém, o cenário é distinto, com perda de competitividade tanto nível de clubes quanto no desempenho da seleção nacional.
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