Fora de Campo

Vitória de Marrocos, adversário do Brasil na Copa, assusta internautas: 'Muito forte'

Marrocos vence Paraguai por 2 a 1

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/03/2026
19:28
Marrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com o Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)
Adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, o Marrocos derrotou o Paraguai por 2 a 1 em amistoso disputado nesta terça-feira (31) no Stade Bollaert-Delelis. A vitória no amistoso ampliou para 26 jogos a sequência invicta da equipe marroquina.

O resultado marcou a primeira vitória do técnico Mohamed Ouahbi no comando de Marrocos. Bilal El Khannouss e Neil El Aynaoui marcaram os gols da equipe africana na segunda etapa. Gustavo Caballero descontou para o Paraguai de cabeça após cruzamento de Juan Cáceres.

Internautas repercutem vitória de Marrocos

Grupo do Brasil na Copa do Mundo

Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia

O Brasil estreia na Copa do Mundo diante do Marrocos no sábado, 13 de junho, a partir das 19h (de Brasília). O jogo será no MetLife Stadium, em Nova Jersey, mesmo palco da final da Copa.

Seis dias depois, no dia 19, a Seleção de Carlo Ancelotti encara o Haiti na Filadélfia, às 22h (de Brasília).

O último jogo da fase de grupos acontece em 24 de junho, com a Escócia, em Miami. A partida também está marcada para às 19h (de Brasília).

Sorteio da Copa do Mundo colocou o Brasil no grupo C (Foto: Mandel NGAN/AFP)

Calendário
13/6 - Brasil x Marrocos (Nova Jersey, 19h)
19/6 - Brasil x Haiti (Filadélfia, 22h)
24/6 - Escócia x Brasil (Miami, 19h)

