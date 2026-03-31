Vitória de Marrocos, adversário do Brasil na Copa, assusta internautas: 'Muito forte'
Marrocos vence Paraguai por 2 a 1
Adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, o Marrocos derrotou o Paraguai por 2 a 1 em amistoso disputado nesta terça-feira (31) no Stade Bollaert-Delelis. A vitória no amistoso ampliou para 26 jogos a sequência invicta da equipe marroquina.
O resultado marcou a primeira vitória do técnico Mohamed Ouahbi no comando de Marrocos. Bilal El Khannouss e Neil El Aynaoui marcaram os gols da equipe africana na segunda etapa. Gustavo Caballero descontou para o Paraguai de cabeça após cruzamento de Juan Cáceres.
➡️Com grupos definidos, simule o caminho do Brasil para o título!
🗣️Internautas repercutem vitória de Marrocos
➡️ Lance! TV esquenta Brasil x Croácia com análises, bastidores e revelações de Ancelotti
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Grupo do Brasil na Copa do Mundo
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia
O Brasil estreia na Copa do Mundo diante do Marrocos no sábado, 13 de junho, a partir das 19h (de Brasília). O jogo será no MetLife Stadium, em Nova Jersey, mesmo palco da final da Copa.
Seis dias depois, no dia 19, a Seleção de Carlo Ancelotti encara o Haiti na Filadélfia, às 22h (de Brasília).
O último jogo da fase de grupos acontece em 24 de junho, com a Escócia, em Miami. A partida também está marcada para às 19h (de Brasília).
Calendário
13/6 - Brasil x Marrocos (Nova Jersey, 19h)
19/6 - Brasil x Haiti (Filadélfia, 22h)
24/6 - Escócia x Brasil (Miami, 19h)
🎰Aposte em Brasil x Croácia! Clique aqui e saiba mais!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
