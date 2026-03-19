Corinthians quer manter tabu contra a Chape e aposta em 'mística' de Yuri para vencer

O Corinthians encara a Chapecoense na noite desta quinta-feira (19) e tenta pôr fim à sequência de cinco partidas sem vencer na temporada 2026. Após o empate contra o Santos na Vila Belmiro, o Timão vai à Arena Condá, em Chapecó, e quer manter o tabu de invencibilidade contra o adversário. A bola rola para o duelo às 21h30.

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Nos últimos cinco confrontos entre Corinthians e Chapecoense, o alvinegro paulista venceu todos. O último deles aconteceu em novembro de 2021, pela reta final do Brasileirão daquele ano, que decretou o rebaixamento da Chape para a Série B. Os confrontos aconteceram pelo Brasileiro e Copa Do Brasil. De volta à elite do futebol nacional em 2026, a equipe catarinense também tenta voltar a vencer no torneio após uma derrota e um empate contra São Paulo e Grêmio, respectivamente.

Além do ótimo retrospecto contra a Chape, que venceu pela última vez em 2019, em jogo de ida das quartas da Copa do Brasil, o Corinthians aposta na "mística" de um dos seus principais jogadores do elenco para sair com os três pontos. O atacante Yuri Alberto deve voltar a atuar após mais de um mês fora por lesão muscular, e relembrou de boas atuações que teve contra a Chapecoense.

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Em entrevista ao canal do Corinthians, o camisa 9 falou sobre seus últimos confrontos contra o time catarinense, ambos em 2021, quando ainda defendia o Internacional. Nos últimos dois jogos foram quatro gols marcados contra a Chapecoense, sendo três deles no duelo em outubro de 2021, pelo Brasileirão. O Inter venceu naquela ocasião por 5 a 2, com direito a hat-trick do atacante do Timão.

- Cara, no último jogo que eu joguei lá em Chapecó, foi até pelo Inter, eu pude marcar um gol. Poder voltar a jogar lá vai ser muito especial para mim também, numa data importante, já que foi o meu aniversário hoje [na véspera], então poder me presentear dessa forma e presentar a torcida corintiana também vai ser muito especial - disse Yuri Alberto.

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Yuri Alberto está fora há mais de um mês por lesão msucular. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Como chega o Corinthians

O duelo tem peso importante para o trabalho de Dorival Jr. à frente do Timão. O treinador vive momento de pressão após os jogos sem vencer e busca se aproximar do grupo que briga por uma vaga na Libertadores nesta largada de Brasileirão.

Com oito pontos em seis jogos, o Corinthians é o 9º colocado na tabela. Foi ultrapassado pelo Athletico-PR na noite de quarta, que venceu seu jogo e chegou a dez pontos. Em relação ao Coritiba, que abre a zona de classificação continental na 5ª posição, são cinco pontos de distância.

Para o jogo, Dorival fará alterações importantes na formação inicial do Corinthians. O time tem jogadores pendurados que podem mudar a escalação pensando no jogo contra o Flamengo, no fim de semana. Além das possíveis suspensões, nomes como Mephis Depay e Gabriel Paulista devem ser poupados. Há a possibilidade de alterações em todos os setores da equipe para o jogo desta noite.

Uma possível escalação do Corinthians contra a Chapecoense é: Hugo Souza; Matheuzinho (Pedro Milans), Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu (Angileri); Allan (Raniele), Matheus Pereira, Andrée Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho (Gui Negão).