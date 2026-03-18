O Corinthians iniciou nesta quarta-feira (18) a venda de ingressos para o confronto diante do América-MG, válido pela 4ª rodada do Brasileirão Feminino. A partida será disputada no dia 23 de março, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

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A comercialização será feita exclusivamente pela internet, por meio da plataforma do Fiel Torcedor, sem bilheteria física. O processo acontece de forma escalonada, com prioridade para sócios adimplentes do programa, que terão acesso antecipado de acordo com a pontuação e o plano contratado. O público geral poderá comprar ingressos a partir de quinta-feira (19), às 11h, mediante disponibilidade.

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Um dos pontos de atenção para os torcedores é a obrigatoriedade do cadastro com biometria facial. Sem esse procedimento completo, não será possível adquirir ingresso nem acessar o estádio. Além disso, cada CPF poderá comprar apenas uma entrada.

Os preços variam entre R$ 30 e R$ 80, com opções nos setores Norte e Oeste Inferior, que estarão abertos para a partida. Sócios do Fiel Torcedor contam com descontos que podem chegar a 50%, dependendo do plano.

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A abertura das vendas começa às 9h desta quarta-feira, com liberação inicial para não pagantes, como pessoas com deficiência e pessoas com transtorno do espectro autista, além da venda de estacionamento para membros específicos. Ao longo do dia, novos grupos de sócios serão contemplados até a liberação geral para todos os associados às 17h.

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DESCONTOS PARA FIEL TORCEDOR

No confronto das Brabas diante do América-MG, pelo Brasileirão Feminino, membros do plano Minha Vida terão descontos de 21% a 50% e os do plano Minha História e Meu Amor terão descontos de 25% a 43%.

VALORES DOS INGRESSOS POR SETOR

NORTE– R$ 30,00

OESTE INFERIOR CORNER – R$ 60,00

OESTE INFERIOR LATERAL – R$ 60,00

OESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 80,00

Estarão disponíveis para compra os setores: Norte, Oeste Inferior Corner, Oeste Inferior Lateral e Oeste Inferior Central.

Serão abertos apenas os portões: C, D, G e O. Aos que forem utilizar estacionamento, apenas o E5 estará ativo.