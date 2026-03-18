Chapecoense x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Bola rola às 21h30 na Arena Condá

Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 18/03/2026
19:00
Chapecoense x Corinthians Brasileirão Campeonato Brasileiro. (Foto: Arete Lance!)
A Chapecoense recebe o Corinthians na noite desta quinta-feira (19) pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o duelo na Arena Condá, em Chapecó, às 21h30 (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente equipes que estão no meio de tabela e estão separadas por dois pontos.

Ficha do jogo

7ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
quinta-feira, 19 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local
Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina
Árbitro
Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes
Leone Carvalho Rocha (GO) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
Var
Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Onde assistir

Enquanto a Chapecoense ocupa a 12ª colocação com seis pontos, o Corinthians é o oitavo com oito pontos conquistados. Vale ressaltar que o time paulista tem seis jogos e a equipe catarinense atuou em apenas cinco rodadas do Brasileirão.

As equipes voltam a se enfrentar após seis anos, período de ausência da Chapecoense da elite do futebol nacional. O último confronto foi em novembro de 2021, vitória por 1 a 0 do Corinthians na Neo Química Arena. No histórico recente, o Timão leva uma vantagem de cinco vitórias consecutivas no duelo, entre Brasileiro e Copa Do Brasil.

Para a partida desta quinta, o Corinthians conta com o importante retorno de Yuri Alberto, que ficou pouco mais de um mês fora dos gramados por uma lesão muscular na coxa. O atacante retomou os treinamentos na última semana, está relacionado para o duelo e pode ser titular, o que modifica o onze inicial de Dorival Jr. em comparação ao clássico do último fim de semana contra o Santos.

O Corinthians tem uma lista de nomes pendurados para o duelo de logo mais e Dorival pode optar por mudanças focando no jogo contra o Flamengo, também pelo Brasileirão, no fim de semana. André Carrillo, Hugo Souza, Matheus Bidu, Matheuzinho e Raniele estão com dois cartões amarelos. Memphis e Gabriel Paulista, por controle de carga, também não devem viajar para Santa Catarina.

Do lado da Chapecoense, o técnico Gilmar Dal Pozzo tem os retornos do meia Camilo, que ficou fora do duelo contra o Grêmio por questões contratuais, e o lateral Marcos Vinícius, recuperado de lesão. No ataque, Marcinho pode aparecer no onze inicial ao lado de Bolasie.

Veja as prováveis escalações de Chapecoense x Corinthians

CHAPECOENSE (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)
Léo Vieira, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Everton, Walter Clar; Camilo, João Vitor, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Bolasie.

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Jr.)
Hugo Souza; Matheuzinho (Pedro Milans), Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu (Angileri); Allan (Raniele), Matheus Pereira, Andrée Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho (Gui Negão).

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Arena Condá recebe Chapecoense e Corinthians nesta quinta (Luiz Henrique/Figueirense FC)
