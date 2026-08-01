Análise: Atlético não pode subestimar o embalado Juventude
Equipe gaúcha vive um dos melhores momentos na temporada
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A disputa das oitavas de final da Copa do Brasil começa para o Atlético neste sábado. Às 19h30, o Galo recebe o Juventude na Arena MRV e precisa fazer valer o favoritismo. No entanto, a equipe mineira terá pela frente um adversário embalado, que já mostrou sua força na competição e vive um dos melhores momentos da temporada.
Este é um dos confrontos entre um clube da Série A e outro da Série B nas oitavas de final, mas promete ser mais equilibrado do que pode parecer. O Atlético atravessa uma boa fase desde o retorno da pausa para a Copa do Mundo. Do outro lado, o Juventude também chega em alta: é o vice-líder da Série B e tem se mostrado um adversário difícil de ser batido.
O Galo entra em campo carregando o favoritismo pelo peso do elenco, por disputar a primeira divisão e pelo maior poder de investimento. Ainda assim, a equipe gaúcha tenta seguir surpreendendo na Copa do Brasil.
Na fase anterior, o Juventude conquistou uma classificação histórica ao eliminar o São Paulo. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, a equipe mostrou a força do Alfredo Jaconi e venceu a volta por 3 a 1, garantindo a vaga nas oitavas de final.
Outro ponto de atenção para o Atlético é justamente o desempenho do adversário como mandante. O Juventude venceu os últimos seis jogos disputados em casa e transformou o Alfredo Jaconi em uma de suas principais armas na temporada.
Por isso, o Galo precisa se impor desde o primeiro confronto, na Arena MRV. Construir uma boa vantagem em Belo Horizonte pode ser determinante para a classificação. Caso tenha de buscar o resultado no Alfredo Jaconi, a missão tende a ser muito mais complicada diante da força do Juventude como mandante.
Boa fase do Juventude
O Juventude vive um grande momento na temporada e ocupa a vice-liderança da Série B. O desempenho recente reforça a boa fase: nos últimos dez jogos pela competição, a equipe venceu sete, empatou um e perdeu apenas dois.
O time comandado por Maurício Barbieri também chega embalado e demonstra organização tática, intensidade e força principalmente quando atua diante de sua torcida. Esses fatores fazem do Juventude um adversário que merece respeito e exigem atenção máxima do Atlético ao longo dos 180 minutos do confronto.
Números do Juventude na temporada
- 40 jogos
- 18 vitórias
- 12 empates
- 10 derrotas
- 51 gols marcados
- 31 gols sofridos
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