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Análise: Atlético não pode subestimar o embalado Juventude

Equipe gaúcha vive um dos melhores momentos na temporada

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
01/08/2026 05:00
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Atlético x Juventude (reprodução)
Atlético x Juventude (reprodução)
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A disputa das oitavas de final da Copa do Brasil começa para o Atlético neste sábado. Às 19h30, o Galo recebe o Juventude na Arena MRV e precisa fazer valer o favoritismo. No entanto, a equipe mineira terá pela frente um adversário embalado, que já mostrou sua força na competição e vive um dos melhores momentos da temporada.
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A disputa das oitavas de final da Copa do Brasil começa para o Atlético neste sábado. Às 19h30, o Galo recebe o Juventude na Arena MRV e precisa fazer valer o favoritismo. No entanto, a equipe mineira terá pela frente um adversário embalado, que já mostrou sua força na competição e vive um dos melhores momentos da temporada.

Este é um dos confrontos entre um clube da Série A e outro da Série B nas oitavas de final, mas promete ser mais equilibrado do que pode parecer. O Atlético atravessa uma boa fase desde o retorno da pausa para a Copa do Mundo. Do outro lado, o Juventude também chega em alta: é o vice-líder da Série B e tem se mostrado um adversário difícil de ser batido.

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O Galo entra em campo carregando o favoritismo pelo peso do elenco, por disputar a primeira divisão e pelo maior poder de investimento. Ainda assim, a equipe gaúcha tenta seguir surpreendendo na Copa do Brasil.

Na fase anterior, o Juventude conquistou uma classificação histórica ao eliminar o São Paulo. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, a equipe mostrou a força do Alfredo Jaconi e venceu a volta por 3 a 1, garantindo a vaga nas oitavas de final.

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Outro ponto de atenção para o Atlético é justamente o desempenho do adversário como mandante. O Juventude venceu os últimos seis jogos disputados em casa e transformou o Alfredo Jaconi em uma de suas principais armas na temporada.

Por isso, o Galo precisa se impor desde o primeiro confronto, na Arena MRV. Construir uma boa vantagem em Belo Horizonte pode ser determinante para a classificação. Caso tenha de buscar o resultado no Alfredo Jaconi, a missão tende a ser muito mais complicada diante da força do Juventude como mandante.

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Bernard e Ruan comemoram gol do Atlético (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Bernard e Ruan comemoram gol do Atlético (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Boa fase do Juventude

O Juventude vive um grande momento na temporada e ocupa a vice-liderança da Série B. O desempenho recente reforça a boa fase: nos últimos dez jogos pela competição, a equipe venceu sete, empatou um e perdeu apenas dois.

O time comandado por Maurício Barbieri também chega embalado e demonstra organização tática, intensidade e força principalmente quando atua diante de sua torcida. Esses fatores fazem do Juventude um adversário que merece respeito e exigem atenção máxima do Atlético ao longo dos 180 minutos do confronto.

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Números do Juventude na temporada

  1. 40 jogos
  2. 18 vitórias
  3. 12 empates
  4. 10 derrotas
  5. 51 gols marcados
  6. 31 gols sofridos
Equipe do Juventude (reprodução Juventude)
Equipe do Juventude (reprodução Juventude)

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