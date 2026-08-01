Dê suas notas: avalie as atuações em Atlético-MG x Juventude Equipes ficaram no empate em 0 a 0 na ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Atlético e Juventude ficaram no empate sem gols neste sábado (1º), na Arena MRV, e deixaram a decisão da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil para a próxima terça-feira, às 19h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Lance! quer saber: quem foi o grande destaque da partida? Avalie o desempenho dos jogadores:

Atlético e Juventude ficaram no empate sem gols neste sábado (1º), na Arena MRV, e deixaram a decisão da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil para a próxima terça-feira, às 19h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Lance! quer saber: quem foi o grande destaque da partida? Avalie o desempenho dos jogadores:

Atlético-MG x Juventude: como foi o jogo?

O Atlético iniciou a partida tentando impor seu ritmo, embalado pelo apoio da torcida na Arena MRV. Com maior posse de bola e presença no campo ofensivo, a equipe de Eduardo Domínguez controlou as ações, mas encontrou dificuldades para superar a marcação compacta do Juventude.

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Sem espaços para infiltrar, o Galo pouco conseguiu produzir e recorreu aos cruzamentos e às finalizações de longa distância, sem assustar o goleiro adversário. Já o Juventude apostou nos contra-ataques e criou a melhor oportunidade da etapa inicial: em uma transição rápida, acertou o travessão em um chute de fora da área e esteve muito perto de abrir o placar.

O segundo tempo foi mais movimentado, com Atlético e Juventude encontrando mais espaços e criando oportunidades. A partida ficou mais franca, com as equipes alternando momentos de domínio e chegando ao ataque com maior frequência.

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Precisando fazer valer o mando de campo, o Atlético aumentou a pressão nos minutos finais, mas voltou a encontrar dificuldades para superar a sólida marcação da equipe gaúcha. Bem organizada defensivamente, o Juventude resistiu às investidas alvinegras, segurou o empate sem gols e deixou a decisão da vaga para a partida de volta, no Alfredo Jaconi.

Lodi em Atlético x Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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