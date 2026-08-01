Atlético está escalado para enfrentar o Juventude na Copa do Brasil
Equipes se enfrentam neste sábado (26) às 19h30
O Atlético está escalado para enfrentar o Juventude pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes entram em campo neste sábado (1º), às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.
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Como chegam as equipes?
O Atlético chega em boa fase para o confronto após conquistar um grande resultado pelo Campeonato Brasileiro. No último domingo (26), a equipe venceu o líder Palmeiras por 1 a 0, fora de casa, e ganhou ainda mais confiança para a sequência da temporada.
Na Copa do Brasil, o Galo garantiu vaga nas oitavas de final após eliminar o Ceará nos pênaltis, em um confronto equilibrado na fase anterior.
O Juventude também atravessa um dos melhores momentos da temporada. A equipe ocupa a vice-liderança da Série B e vem de vitória por 1 a 0 sobre o Avaí na última rodada da competição.
Na Copa do Brasil, o time gaúcho foi o responsável por uma das principais surpresas da fase anterior ao eliminar o São Paulo. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Juventude venceu por 3 a 1 no Alfredo Jaconi e garantiu a classificação para as oitavas de final.
Confira a arbitragem e as escalações de Atlético-MG x Juventude
Atlético-MG x Juventude
Ida - oitavas de final - Copa do Brasil
📆 Data e horário: sábado 1 de Agosto às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Prime Video (streaming). ➡️Clique para assistir.
🟨 Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
📺 VAR: Daiane Muniz (SP)
⚽ Escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Dudu e Cassierra.
Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)
Jandrei; Gbriel Pinheiro, Titi, Marcos Paulo e Aderlan; Raí, Lucas Mineiro, Patrick Silva; Fábio Lima e Marcos Paulo; Alisson Safira
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