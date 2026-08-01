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Atlético está escalado para enfrentar o Juventude na Copa do Brasil

Equipes se enfrentam neste sábado (26) às 19h30

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
01/08/2026 18:31
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Atlético x Juventude arena mrv (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético x Juventude arena mrv (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético está escalado para enfrentar o Juventude pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes entram em campo neste sábado (1º), às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético está escalado para enfrentar o Juventude pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes entram em campo neste sábado (1º), às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

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Como chegam as equipes?

O Atlético chega em boa fase para o confronto após conquistar um grande resultado pelo Campeonato Brasileiro. No último domingo (26), a equipe venceu o líder Palmeiras por 1 a 0, fora de casa, e ganhou ainda mais confiança para a sequência da temporada.

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Na Copa do Brasil, o Galo garantiu vaga nas oitavas de final após eliminar o Ceará nos pênaltis, em um confronto equilibrado na fase anterior.

O Juventude também atravessa um dos melhores momentos da temporada. A equipe ocupa a vice-liderança da Série B e vem de vitória por 1 a 0 sobre o Avaí na última rodada da competição.

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Na Copa do Brasil, o time gaúcho foi o responsável por uma das principais surpresas da fase anterior ao eliminar o São Paulo. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Juventude venceu por 3 a 1 no Alfredo Jaconi e garantiu a classificação para as oitavas de final.

Confira a arbitragem e as escalações de Atlético-MG x Juventude

Atlético-MG x Juventude
Ida - oitavas de final - Copa do Brasil
📆 Data e horário: sábado 1 de Agosto às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Prime Video (streaming). ➡️Clique para assistir.
🟨 Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
📺 VAR: Daiane Muniz (SP)

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⚽ Escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Dudu e Cassierra.

Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)
Jandrei; Gbriel Pinheiro, Titi, Marcos Paulo e Aderlan; Raí, Lucas Mineiro, Patrick Silva; Fábio Lima e Marcos Paulo; Alisson Safira

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Atlético x Juventude arena mrv (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Bandeirinha escanteio arena mrv (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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