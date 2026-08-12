Abel Ferreira recebe recado após Palmeiras x Cerro Porteño: 'Acaba' Equipes empataram pelas oitavas de final da Copa Libertadores

O Palmeiras empatou com o Cerro Porteño em 1 a 1, nesta quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Após o resultado, torcedores do Alviverde se mostraram insatisfeitos com o desempenho da equipe em campo.

➡️ Carlos Miguel vira assunto em Palmeiras x Cerro Porteño: 'Não é normal'

Como de costume, um dos principais alvos da torcida alviverde foi o treinador Abel Ferreira. O comandante português foi bastante criticado após a partida nas redes sociais. O caso acontece em meio a um momento de instabilidade da temporada do Palmeiras.

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O técnico foi apontado como um dos responsáveis pelo empate, que foi considerado um vexame por alguns torcedores. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Gol perdido por Arias em Palmeiras x Cerro Porteño repercute: 'Não dá'

sim, já devo ter feito esse tweet umas 20 mil vezes



o palmeiras de abel ferreira me tira a vontade de viver — chucro buarque de holanda (@jovemlaikko) August 13, 2026

O Palmeiras definhou, inacreditável.



Fora, Abel Ferreira. — Jr Albuquerque (@Albuquerquesp22) August 13, 2026

abel ferreira lançou a pior partida de um time brasileiro na história da libertadores da america — Thiago F. (@thienrique_) August 13, 2026

O que o Abel Ferreira fez com o time do Palmeiras hoje foi criminoso pic.twitter.com/q7lxoWN2JX — L 🏎️ ✨ (@scuderiaja27) August 13, 2026

Mais um ano de Abel Ferreira. Um dia a tortura acaba, se Deus quiser. — Conrado (@parraconrado) August 13, 2026

Como foi Palmeiras x Cerro Porteño?

Texto por: Vitor Palhares

O Palmeiras respondeu em campo ao apoio vindo das arquibancadas e dominou os minutos iniciais da partida. Logo aos dois minutos, Vitor Roque recebeu em progressão e chutou na saída do goleiro, mas a finalização saiu sem força, e Velázquez afastou praticamente em cima da linha. Na sequência, o Alviverde manteve a pressão, mas sem criar chances claras de gol.

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Depois, foi a vez de a defesa do Palmeiras vacilar. Emiliano Martínez tocou a bola para Murilo, que não conseguiu afastar na intermediária defensiva. Morel saiu livre, cara a cara com Carlos Miguel, e caiu dentro da área após disputa com o goleiro. A arbitragem, próxima ao lance, mandou o jogo seguir.

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Recuperado do susto, o Palmeiras manteve o controle da posse de bola e conseguia avançar até o terço final do campo. Na hora de concluir as jogadas, porém, abusou dos cruzamentos para a área e teve dificuldades nas triangulações. O resultado foi um número baixo de finalizações em direção ao gol. Allan e Jhon Arias, pelos lados, eram os principais destaques do Alviverde, enquanto Vitor Roque destoava negativamente do restante da equipe.

O Palmeiras, assim como na primeira etapa, foi melhor nos primeiros minutos e teve duas chances com Arias para abrir vantagem. Na primeira, o colombiano acertou a trave. Na segunda, desperdiçou ótima oportunidade dentro da pequena área após receber cruzamento.

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Em uma confusão no meio-campo, Andreas Pereira recebeu cartão vermelho por agredir um adversário. Mesmo em desvantagem numérica, o Palmeiras abriu o placar com Flaco López. A pressão do Cerro Porteño, no apagar das luzes, surtiu efeito, e a equipe paraguaia conseguiu igualar o placar.

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