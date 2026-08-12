Expulsão de Andreas Pereira em Palmeiras x Cerro Porteño chama atenção
Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores
O meia Andreas Pereira foi expulso durante o confronto entre Palmeiras e Cerro Porteño, desta quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O lance aconteceu durante o segundo tempo da partida.
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O cronômetro marcava 73 minutos quando o camisa 8 arrumou uma confussão no meio de campo. Ao tentar se desvencilhar da marcação, Andreas Pereira deu um tapa no braço do adversário. O árbitro em campo entendeu a ação como uma agressão.
Sem hesitar Gustavo Tejera expulsou o jogador do Palmeiras. O VAR não entrou em ação. Nas redes sociais torcedores repercutiram a decisão. Alguns concordaram e outros consideraram a decisão da arbitragem polêmica. Veja abaixo:
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Inacreditável. Sem palavras essa expulsão do Andreas. Eu perdi a vontade de ver, de comentar, porque é loucura isso. Estragou tudo. Desanimei.— ✨Mariana✨ (@fairy_of_oz) August 12, 2026
Que coisa ridícula essa expulsão do Andreas pereira não existe— Neildo (@neildofrost) August 12, 2026
andreas pereira foi expulso direto por isso? pic.twitter.com/8PHIST8dVB— pereira (@crflpereira) August 12, 2026
Andreas Pereira é o jogador mais cabaço da história do futebol kkkkkkk— C (@_kaioken) August 12, 2026
inacreditável o que o Andreas Pereira fez— fael (@faelcm7) August 12, 2026
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