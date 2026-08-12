Luis Roberto de volta! Relembre o problema que tirou o narrador da Copa Narrador estava afastado desde abril das transmissões

Luis Roberto volta a narrar partidas na cobertura da Globo nesta quarta-feira (12), em Cruzeiro e Flamengo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, após ficar afastado desde abril desse ano por problemas de saúde.

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O profissional estava afastado desde abril para o tratamento de uma neoplasia, confundida com câncer, a enfermidade não necessariamente leva a esse diagnóstico. No caso de Luis Roberto, a neoplasia é na cervical, localizada na região do pescoço.

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As classificadas como benignas têm um crescimento mais lento e com um claro limite de ampliação celular, enquanto as malignas se expandem rapidamente e de maneira invasiva aos tecidos do corpo do paciente. Ambas podem surgir a partir de diversos sintomas, como febre, perda de peso e fadiga intensa. Depois de vencer a doença, Luis Roberto voltará aos trabalhos em Cruzeiro e Flamengo.

Luis Roberto celebrou retorno em Cruzeiro x Flamengo

Nas redes sociais, Luis Roberto comemorou a oportunidade de estar ao lado dos companheiros novamente e de estar presente no Mineirão para um grande clássico do futebol nacional. O narrador relatou a tensão do tratamento feito ao longo dos últimos meses e mostrou-se feliz com a chance de obter a cura.

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— Chegou o dia! É dia de voltar pro trabalho! A vida está me presenteando com essa chance de ter o convívio dos companheiros, de voltar para um estádio, para um palco tão especial, lotado, como é o Mineirão. E logo num clássico desse tamanho, dois gigantes da América: Cruzeiro e Flamengo, pela visceral Libertadores — iniciou Luis Roberto.

Luis Roberto volta a narrar em Cruzeiro e Flamengo (Foto: Reprodução)

— Foram quatro meses de tratamento tenso e intenso, mas eu tenho a chance de buscar a cura e estar de volta com vocês. Vamos juntos: Cruzeiro e Flamengo! Tempo de recomeçar e tempo de Libertadores da América, é jogão! — encerrou o narrador.

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