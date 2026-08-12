Lyanco chama atenção em Bragantino x Atlético-MG: 'Perdemos' Zagueiro foi substituído na primeira etapa da partida

Red Bull Bragantino e o Atlético-MG estão se enfrentando nesta quarta-feira (12), no Estádio Cícero de Souza Marques, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com partida com muitas chances para os dois lados, Lyanco chamou atenção ao ser substituído ainda na primeira etapa.

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Com o marcador nos 27 minutos da primeira etapa, uma jogada de Vinicinho faz boa jogada pelo lado esquerdo, Herrera pega mal na bola e sai por cima. No entanto, Lyanco sentiu dores no gramado após trombada com o meio-campista e foi substituído por Vitor Hugo.

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Ao sair de campo, automaticamente torcedores nas redes sociais lamentaram o lance e se desesperaram quanto a continuidade do zagueiro titular na temporada, visto que, tem dois clássicos contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil e o clube mineiro anunciou o empréstimo de Ivan Roman, restando apenas Ruan e Victor Hugo como opções no banco.

Veja a repercussão:

Lyanco saindo lesionado no mesmo dia que anunciam o empréstimo do Ivan Roman. O unico zagueiro que contrataram chegou lesionado. Para os proximos jogos temos apenas Ruan e Victor Hugo como opções. Aula de planejamento 👏👏👏 — João Heber (@jh_achtschin) August 12, 2026

Se com Lyanco já é ruim. Sem ele é pior. E graças ao excelente planejamento, não temos mais zagueiros. — Alexandre Passos (@xanndaopassos) August 12, 2026

Lyanco machucou, iremos com Vitor Hugo...



Está de parabéns quem achou que não precisa de zagueiro — Deadpool Atleticano (@DeadpoolDoGalo) August 12, 2026

lyanco sai mancando, possivelmente lesionado.



será vão ter o mínimo de senso de emergência e buscar o zagueiro que joga pela esquerda?

é a necessidade desde O INICIO DO ANO!!!!!!!!!!!!!!! — GUS🏁 8 (@GHUSTO1908) August 12, 2026

Perdemos o lyanco já — Fazuelly (@scarpavoador) August 12, 2026

Retrospecto entre Bragantino e Atlético-MG

Atlético e Bragantino já se enfrentaram 22 vezes em partidas oficiais, com vantagem alvinegra. São oito vitórias do Atlético contra três do Bragantino, além de 11 empates. O Galo marcou 33 gols no confronto e sofreu 28. O aproveitamento do Galo é de tem 53%.

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Apesar da vantagem atleticana, os confrontos costumam ser equilibrados e marcados por placares apertados. A maior vitória da história do duelo foi justamente do Galo, que venceu por 3 a 0 no Campeonato Brasileiro de 2024.

Atlético x Bragantino 2026 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Até agora, todos os encontros entre as equipes aconteceram pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Atlético e Bragantino nunca haviam se enfrentado em uma competição de mata-mata, o que faz da Sul-Americana o primeiro torneio de copas a colocar os clubes frente a frente.

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Números do duelo

1 . Partidas: 22 2 . Vitórias do Atlético: 8 3 . Vitórias do Bragantino: 3 4 . Empates: 11 5 . Gols do Atlético: 33 6 . Gols do Bragantino: 28 7 . Aproveitamento do Atlético: 53%

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