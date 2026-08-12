Lyanco chama atenção em Bragantino x Atlético-MG: 'Perdemos'
Zagueiro foi substituído na primeira etapa da partida
Red Bull Bragantino e o Atlético-MG estão se enfrentando nesta quarta-feira (12), no Estádio Cícero de Souza Marques, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com partida com muitas chances para os dois lados, Lyanco chamou atenção ao ser substituído ainda na primeira etapa.
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Com o marcador nos 27 minutos da primeira etapa, uma jogada de Vinicinho faz boa jogada pelo lado esquerdo, Herrera pega mal na bola e sai por cima. No entanto, Lyanco sentiu dores no gramado após trombada com o meio-campista e foi substituído por Vitor Hugo.
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Ao sair de campo, automaticamente torcedores nas redes sociais lamentaram o lance e se desesperaram quanto a continuidade do zagueiro titular na temporada, visto que, tem dois clássicos contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil e o clube mineiro anunciou o empréstimo de Ivan Roman, restando apenas Ruan e Victor Hugo como opções no banco.
Veja a repercussão:
Lyanco saindo lesionado no mesmo dia que anunciam o empréstimo do Ivan Roman. O unico zagueiro que contrataram chegou lesionado. Para os proximos jogos temos apenas Ruan e Victor Hugo como opções. Aula de planejamento 👏👏👏— João Heber (@jh_achtschin) August 12, 2026
Se com Lyanco já é ruim. Sem ele é pior. E graças ao excelente planejamento, não temos mais zagueiros.— Alexandre Passos (@xanndaopassos) August 12, 2026
Lyanco machucou, iremos com Vitor Hugo...— Deadpool Atleticano (@DeadpoolDoGalo) August 12, 2026
Está de parabéns quem achou que não precisa de zagueiro
lyanco sai mancando, possivelmente lesionado.— GUS🏁 8 (@GHUSTO1908) August 12, 2026
será vão ter o mínimo de senso de emergência e buscar o zagueiro que joga pela esquerda?
é a necessidade desde O INICIO DO ANO!!!!!!!!!!!!!!!
Perdemos o lyanco já— Fazuelly (@scarpavoador) August 12, 2026
Retrospecto entre Bragantino e Atlético-MG
Atlético e Bragantino já se enfrentaram 22 vezes em partidas oficiais, com vantagem alvinegra. São oito vitórias do Atlético contra três do Bragantino, além de 11 empates. O Galo marcou 33 gols no confronto e sofreu 28. O aproveitamento do Galo é de tem 53%.
Apesar da vantagem atleticana, os confrontos costumam ser equilibrados e marcados por placares apertados. A maior vitória da história do duelo foi justamente do Galo, que venceu por 3 a 0 no Campeonato Brasileiro de 2024.
Até agora, todos os encontros entre as equipes aconteceram pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Atlético e Bragantino nunca haviam se enfrentado em uma competição de mata-mata, o que faz da Sul-Americana o primeiro torneio de copas a colocar os clubes frente a frente.
Números do duelo
- Partidas: 22
- Vitórias do Atlético: 8
- Vitórias do Bragantino: 3
- Empates: 11
- Gols do Atlético: 33
- Gols do Bragantino: 28
- Aproveitamento do Atlético: 53%
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