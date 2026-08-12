Veja gols em Palmeiras x Cerro Porteño: Flaco López e Jonatán Torres marcam Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (12), no Nubank, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O atacante Flaco López foi o responsável por abrir o placar na partida durante a segunda etapa. Jonatán Torres empatou para os paraguaios no final.

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O gol do argentino aconteceu aos 81 minutos. Na ocasião, o Palmeiras se encontrava com um jogador a menos. Andreas Pereira foi expulso aos 73'. Mesmo com o cenário desfavorável, a equipe do técnico Abel Ferreira mostrou resiliência para abrir o placar.

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Após um cruzamento na área adversária, Flaco López apareceu na segunda trave para marcar. O gol enlouqueceu os torcedores no Nubank Parque. Veja abaixo:

FLACO LÓPEZ NELES. pic.twitter.com/PTbtrgcBaq — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) August 12, 2026

Minutos após a euforia alviverde Jonatán Torres empatou. O cronômetro marcava 47' do segundo tempo, quando o atacante chutou cruzado e contou com uma falha do goleiro Carlos Miguel para maracar. Veja abaixo:

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Meu Deus



Que frango foi esse do Carlos Miguel pic.twitter.com/wOPNvHwy49 — Ryan (@ryanspfc7) August 12, 2026

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