Gol perdido por Arias em Palmeiras x Cerro Porteño repercute: 'Não dá'
Times estão se enfrentando nesta quarta-feira (12)
Palmeiras e Cerro Porteño estão se enfrentando nesta quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Um lance de Jhon Arias no inicio da segunda etapa irritou os torcedores.
➡️ Possível pênalti não marcado em Palmeiras x Cerro Porteño divide opiniões
Quando o cronometro marcava os 8 minutos da segunda etapa, Barboza lançou buscando Vitor Roque. A defesa afasta mal, e a bola sobra nos pés de Jhon Arias, que solta uma bomba de fora da área. A bola trisca a trave e sai. Veja o lance:
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quase um golaço do árias pic.twitter.com/DHKdconZTk— LC ⓟ reserva (@Lc_Queirozsep) August 12, 2026
Nas redes socias, torcedores ficaram na bronca com a jogada que consideram que era impossível de perder. Veja a repercussão:
O gol que o Arias perdeu…— Pedro Alvarez (@opedroalvarez) August 12, 2026
Esse árias está de brincadeira— Paul (@EduarCampo) August 12, 2026
Olha o gol q John Arias perdeu— Delvis (@Adelvansc) August 12, 2026
Não dá p acreditar
Não dá pra entender
Da licença esse Árias ai tmbm, vai ter gente passando pano, o cara inteiro na jogada e consegue perder um gol de baixo da trave— アンドレイ (@andor_tnk) August 12, 2026
Não existe perder um gol como esse que o Arias perdeu. Não existe!— Território Verde (@VerdeTerritorio) August 12, 2026
Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentaram 18 vezes pela Copa Libertadores, com dez vitórias do time brasileiro, cinco empates e três triunfos dos paraguaios. Um dos resultados favoráveis ao Cerro aconteceu na atual fase de grupos da competição.
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✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X CERRO PORTEÑO
LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (IDA)
📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Paramount+ (Streaming)
🟨 Árbitro: Nicolás Taran (URU)
🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Armas (URU)
🖥️ VAR: Leodan González (URU)
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