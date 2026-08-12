Gol perdido por Arias em Palmeiras x Cerro Porteño repercute: 'Não dá' Times estão se enfrentando nesta quarta-feira (12)

Palmeiras e Cerro Porteño estão se enfrentando nesta quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Um lance de Jhon Arias no inicio da segunda etapa irritou os torcedores.

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Quando o cronometro marcava os 8 minutos da segunda etapa, Barboza lançou buscando Vitor Roque. A defesa afasta mal, e a bola sobra nos pés de Jhon Arias, que solta uma bomba de fora da área. A bola trisca a trave e sai. Veja o lance:

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quase um golaço do árias pic.twitter.com/DHKdconZTk — LC ⓟ reserva (@Lc_Queirozsep) August 12, 2026

Nas redes socias, torcedores ficaram na bronca com a jogada que consideram que era impossível de perder. Veja a repercussão:

O gol que o Arias perdeu… — Pedro Alvarez (@opedroalvarez) August 12, 2026

Esse árias está de brincadeira — Paul (@EduarCampo) August 12, 2026

Olha o gol q John Arias perdeu



Não dá p acreditar



Não dá pra entender — Delvis (@Adelvansc) August 12, 2026

Da licença esse Árias ai tmbm, vai ter gente passando pano, o cara inteiro na jogada e consegue perder um gol de baixo da trave — アンドレイ (@andor_tnk) August 12, 2026

Não existe perder um gol como esse que o Arias perdeu. Não existe! — Território Verde (@VerdeTerritorio) August 12, 2026

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentaram 18 vezes pela Copa Libertadores, com dez vitórias do time brasileiro, cinco empates e três triunfos dos paraguaios. Um dos resultados favoráveis ao Cerro aconteceu na atual fase de grupos da competição.

Jogadores do Palmeiras e do Cerro Porteño em partida válida pela Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

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✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CERRO PORTEÑO

LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (IDA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Paramount+ (Streaming)

🟨 Árbitro: Nicolás Taran (URU)

🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Armas (URU)

🖥️ VAR: Leodan González (URU)

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