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Escalação do Flamengo contra Cruzeiro irrita torcedores: 'Não abre mão'

Equipes se enfrentam pela Libertadores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 20:25
Atualizado há 2 minutos
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Leonardo Jardim em Internacional x Flamengo
Leonardo Jardim em Internacional x Flamengo (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

O Flamengo está escalado para o confronto contra o Cruzeiro, desta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa da Libertadores. Para a ocasião, o treinador Leonardo Jardim optou por realizar mudanças na equipe rubro-negra que não agradaram os torcedores.

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Entre as mexidas uma ausência ganhou maior destaque entre a torcida do clube carioca. Trata-se do atacante Pedro, que irá começar o confronto no banco de reservas. Bruno Henrique será o jogador centralizado no ataque rubro-negro para a partida contra o time celeste.

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Além disso, a presença de certos jogadores no time titular também repercutiu de forma negativa. Alguns exemplos foram: Emerson Royal e Ayrton Lucas. Veja as repercussões completas abaixo:

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Escalações de Flamengo e Cruzeiro

A escalação do Flamengo para encarar o Cruzeiro no Mineirão tem: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino.

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Do outro lado, Artur Jorge manda o Cabuloso a campo com: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge.

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Jogadores do Cruzeiro e Flamengo disputando bola em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro
Jogadores do Cruzeiro e Flamengo disputando bola em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
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