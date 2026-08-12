Escalação do Flamengo contra Cruzeiro irrita torcedores: 'Não abre mão' Equipes se enfrentam pela Libertadores

O Flamengo está escalado para o confronto contra o Cruzeiro, desta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa da Libertadores. Para a ocasião, o treinador Leonardo Jardim optou por realizar mudanças na equipe rubro-negra que não agradaram os torcedores.

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Entre as mexidas uma ausência ganhou maior destaque entre a torcida do clube carioca. Trata-se do atacante Pedro, que irá começar o confronto no banco de reservas. Bruno Henrique será o jogador centralizado no ataque rubro-negro para a partida contra o time celeste.

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Além disso, a presença de certos jogadores no time titular também repercutiu de forma negativa. Alguns exemplos foram: Emerson Royal e Ayrton Lucas. Veja as repercussões completas abaixo:

Jardim não abre mão do estilo de jogo dele. Jogador pra pressionar e jogar em transição. Mas com esses laterais, se der espaço pro Cruzeiro, é risco certo — C🇦rlos (@patrocinioo) August 12, 2026

emerson royal titular é entregar o jogo pro cruzeiro, deixar o pedro no banco devia dar demissao por justa causa no tecnico — KingPanda (@kingpandabet) August 12, 2026

Mesmo erro do Filipe Luiz, sem o artilheiro da temporada no time titular. Perdemos duas copas e agora pelo jeito o Pardal Jardim está indo no mesmo erro. — Renê ᶜʳᶠ🔴⚫ (@renebetel) August 12, 2026

Jardim não abre mão do estilo de jogo dele. Jogador pra pressionar e jogar em transição. Mas com esses laterais, se der espaço pro Cruzeiro, é risco certo — C🇦rlos (@patrocinioo) August 12, 2026

O jogador de 40 milhões de euros tá no banco no jogo mais importante do ano, parabéns!! — Will❤️🖤 (@Wilszzz2) August 12, 2026

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Escalações de Flamengo e Cruzeiro

A escalação do Flamengo para encarar o Cruzeiro no Mineirão tem: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino.

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Do outro lado, Artur Jorge manda o Cabuloso a campo com: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge.

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