O avião que transportou a delegação da Seleção Brasileira rumo à disputa da Copa do Mundo recebeu jatos de água na saída do Galeão e na chegada aos Estados Unidos, na manhã desta terça-feira, e a ação pode ser considerada ao menos curiosa. Esse movimento é um costume chamado de "batismo".

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O que é o batismo de um avião?

Esse "batismo" é um costume feito em voos muito importantes e, para celebrar a grande ocasião, que nesse contexto é a participação do Brasil na Copa do Mundo, foram chamados caminhões de bombeiros para colocar a água e fazer com que o avião passe por dentro da água.

O ritual costuma ocorrer somente nessas ocasiões especiais, sendo o "batismo" mais famoso feito justamente em aeronaves que fazem um novo percurso. E também não existe uma regra para esse movimento; ele pode acontecer em qualquer oportunidade que seja considerada especial em viagens.

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Matheus Cunha desembarca com a Seleção em Newark; Brasil já está no país da Copa do Mundo (Foto: Jordan Bank/Getty Images via AFP)

Para a realização da prática, o Galeão entrou em contato com a CBF, que autorizou ação feita pela própria equipe do aeroporto. Entende-se que os jatos d'água simbolizam uma bênção e levam boa sorte à Seleção Brasileira na disputa pelo hexacampeonato na Copa do Mundo.

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Assim como no Galeão, sob jatos d'água, a Seleção Brasileira desembarcou nesta manhã no Aeroporto de Newark Liberty, em Nova Jersey, onde o Brasil estreia na Copa do Mundo, no dia 13 de junho, contra o Marrocos. Antes disso, o Brasil ainda disputará um último amistoso, contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland.

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