Cuca comemora classificação do Santos e explica Neymar na reserva Peixe venceu o Remo nas oitavas de final da Copa do Brasil

Após a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Remo, o técnico Cuca comemorou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe garantiu a vaga na noite da última terça-feira (4), no Mangueirão, com gol de Rony.

— Fizemos um grande primeiro tempo. Estávamos com o controle do jogo no 11 contra 11. Tínhamos criado algumas oportunidades dentro da estratégia planejada, e a expulsão do jogador do Remo mudou a partida. O contexto muda, porque eles baixaram as linhas e não tivemos mais a velocidade que estávamos encontrando com o Caballero. Criamos boas jogadas, mas pecamos na finalização. Você controla o jogo, mas um placar de 1 a 0 é sempre perigoso. O Remo acertou a trave, embora não tenha criado tantas chances claras. Até o fim fica aquele risco, porque não conseguimos matar o jogo, mesmo tendo oportunidades para fazer o segundo gol. Saímos muito felizes, porque o mais importante era conquistar a classificação. Fazia tempo que não passávamos. Vamos recuperando a confiança, e isso também é importante — explicou Cuca.

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O treinador também revelou que a utilização de Neymar por apenas um tempo já estava prevista. O camisa 10 entrou no intervalo na vaga de Gabriel Bontempo e participou da jogada que resultou no gol de Rony.

— Foi planejado. A gente não sabia o que o jogo iria pedir. No fim, deu tudo certo dentro do que havíamos planejado, principalmente pela vitória, que é o mais importante — afirmou.

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Neymar chegou a ser dúvida para a partida por causa das condições físicas, já que acumulou uma alta minutagem logo após o retorno da Copa do Mundo. Além disso, participou do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr. na noite de segunda-feira (3), em São Paulo. Por causa do compromisso, o atacante viajou para Belém apenas na véspera da partida, em seu avião particular.

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Elenco do Santos comemora classificação na Copa do Brasil. (Foto: Agif/Folhapress)

Santos pode sonhar mais alto?

Cuca também comemorou a classificação do Santos, que voltou às quartas de final da Copa do Brasil após cinco anos. O treinador destacou as dificuldades enfrentadas pelo clube, que não pôde contratar nesta janela de transferências por causa do transfer ban imposto pela Fifa. Com isso, o técnico tem recorrido aos Meninos da Vila, promovendo jogadores do Sub-20 para reforçar o elenco profissional.

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— Eu me sinto orgulhoso de fazer parte desse grupo. Mesmo diante de tantas dificuldades, estamos nos unindo e conseguindo avançar nas competições. Precisamos embalar também no Campeonato Brasileiro, mas é importante lembrar que somos uma das poucas equipes que não tiveram reposições. Tivemos quatro desfalques hoje e viemos com muitos meninos. Foi um jogo muito físico, em um calor diferente. No fim, eles estavam cansados. Jogamos no sábado e voltamos a campo na terça-feira, então é normal sentir o desgaste. O Remo também está mais acostumado ao calor úmido. Tivemos o controle da maior parte do jogo. A vantagem numérica nos deu essa condição, mesmo com a dificuldade para furar o bloqueio do Remo. Conseguimos a classificação, que era o mais importante — afirmou o treinador.

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