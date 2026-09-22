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Rizek analisa mudança da CBF no Brasileirão: 'Lei burra'

Medida reduz limite de estrangeiros a partir de 2027

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 19:12
Supervisionado porLeonardo Damico,
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André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv
André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv (Foto: Reprodução)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu na última segunda-feira (21), mais um encontro com os 40 clubes das Séries A e B de olho em melhorar o Campeonato Brasileiro. Com isso, foi aprovada pelos clubes uma padronização de horários para o Brasileirão, além dos clubes das Séries A e B do Brasileirão aprovarem a proposta da CBF para reduzir o limite de estrangeiros de forma gradual, ano após ano, até o máximo de jogadores de fora do país relacionados por jogo cair de nove para cinco atletas, em 2030.

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Com a decisão, por meio das suas redes sociais, o jornalista André Rizek opinou e foi veemente contra a decisão dos estrangeiros, reforçando como um retrocesso. Veja:

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➡️Veja os clubes da Série A mais afetados com a nova regra de estrangeiros

Veja os clubes da Série A mais afetados com a nova regra de estrangeiros

Os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro aprovaram, nesta segunda-feira (21), uma redução gradual no número de atletas estrangeiros permitidos por equipe. A decisão baseou-se em um estudo da entidade que apontou uma queda de 40% nos minutos jogados por atletas sub-23 nascidos no Brasil desde que o limite de gringos em súmula subiu para nove, há dois anos.

➡️ Dos clubes à Seleção: os impactos da redução do limite de estrangeiros no Brasileirão

Atualmente, cada clube pode relacionar até nove atletas estrangeiros por partida no torneio nacional. No entanto, o teto sofrerá um corte progressivo de um jogador por temporada a partir de 2027, até atingir o limite de cinco atletas em 2030. Além disso, as equipes serão obrigadas a inscrever um número mínimo de atletas da categoria sub-23.

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Entenda o cronograma de redução de estrangeiros:

  • 2027: Limite de 8 estrangeiros por clube;
  • 2028: Limite de 7 estrangeiros por clube;
  • 2029: Limite de 6 estrangeiros por clube;
  • 2030: Limite de 5 estrangeiros por clube.

Dos 20 clubes da Série A, apenas o Mirassol não conta com nenhum estrangeiro em seu grupo atual. Todos os outros 19 times possuem atletas nascidos no exterior em seus elencos, sendo nove com mais de oito, nove com até oito e um com cinco jogadores de fora.

Sede da CBF
Sede da CBF (Foto: Vicente Seda)

Clubes da Série A mais afetados com a nova regra

    1.
  1. Athletico-PR (11 estrangeiros): Carlos Terán, Tabares, Vargas, Alejandro García, Portilla, Viveros, Jorge Rivaldo e Mendoza (Colômbia), Lucas Esquivel, Benavidez e Zapelli (Argentina);
    2. 2.
  2. Vasco (11 estrangeiros): Puma Rodríguez e Saldívia (Uruguai); Andrés Gómez, Rojas, Hinestroza e Carlos Cuesta (Colômbia); Colídio, Lescano, Sosa e Spinelli (Uruguai); Nuno Moreira (Portugal);
    3. 3.
  3. Flamengo (10 estrangeiros): Rossi e Freitas (Argentina); Arrascaeta, De la Cruz, Varela (Uruguai); Pulgar (Chile), Saúl (Espanha); Carrascal (Colômbia), Plata e Valencia (Equador);
    4. 4.
  4. Grêmio (10 estrangeiros): Krovinovic (Croácia), Enamorado (Colômbia), Nardoni e Pavón (Argentina), Jovane Cabral (Cabo Verde), Noriega (Peru), Amuzu (Bélgica), Balbuena e Villasanti (Paraguai), Braithwaite (Dinamarca);
    5. 5.
  5. Internacional (10 estrangeiros): Rochet (Uruguai) Maripán (Chile), Félix Torres (Equador); Gabriel Mercado, Bernabei, Aguirre, Villagra (Argentina), Benjamin (Gana), Carbonero (Colômbia) e Sanabria (Paraguai); Eliasson (Suécia);
    6. 6.
  6. Botafogo (9 estrangeiros): Mateo Ponte, Lucas Villalba (Uruguai); Ferraresi (Venezuela); Medina, Montoro (Argentina); Domingos Andrade (Angola); Jordan Barrera (Colômbia); Ziyech (Marrocos) e Kadir (Panamá);
    7. 7.
  7. Atlético-MG (9 estrangeiros): Alan Franco, Alan Minda e Preciado (Equador); Borbas, Tomás Pérez e Cuello (Argentina); Cassierra e Kevin Castaño (Colômbia) e Mamady Cissé (Guiné);
    8. 8.
  8. Cruzeiro (9 estrangeiros): Viña e Lucho Rodríguez (Uruguai); Villalba, Romero, Rojas (Argentina); Sinisterra e Neyser Villarreal (Colômbia); Arroyo (Equador) e Peralta (Paraguai);
    9. 9.
  9. Fluminense (9 estrangeiros): Acosta, Cano, Castillo e Freytes (Argentina); Millán, Serna (Colômbia); Canobbio (Uruguai); Savarino e Soteldo (Venezuela);
    10. 10.
  10. Bahia (8 estrangeiros): Alejo Véliz, Guido Herrera, Lautaro López, Sanabria e Román Agustín Gómez (Argentina); Marco Moreno (Espanha); Michel Araújo e Acevedo (Uruguai);
    11. 11.
  11. Bragantino (8 estrangeiros): Herrera (Argentina); Mosquera e Weimar Palacios (Colômbia), Sosa (Uruguai); Sant'Anna, Guzmán Rodríguez (Uruguai), Isidro Pitta (Paraguai), Hurtado (Equador);
    12. 12.
  12. Palmeiras (8 estrangeiros): Barboza, Emiliano Martínez e Piquerez (Uruguai); Flaco López e Giay (Argentina); Gustavo Gómez e Sosa (Paraguai); Jhon Arias (Colômbia);
    13. 13.
  13. Corinthians (7 estrangeiros): Labyad (Marrocos); Garro e Angileri (Argentina); Milans (Uruguai); Carrillo (Peru); Lingard (Inglaterra); Memphis (Holanda);
    14. 14.
  14. Coritiba (7 estrangeiros): Nico Fonseca, Ocampo e Lavega (Uruguai); Bustos (Argentina); Sebastián Gómez e Ararat (Colômbia) e Josué (Portugal);
    15. 15.
  15. São Paulo (7 estrangeiros): Duarte e Cedric (Portugal); Arboleda (Equador); Calleri e Enzo Diaz (Argentina), Buta (Angola), Bobadilla (Paraguai);
    16. 16.
  16. Santos (6 estrangeiros): Caballero (Paraguai); Barreal, Escobar e Rollheiser (Argentina); Oliva (Uruguai); Miguelito (Bolívia);
    17. 17.
  17. Vitória (6 estrangeiros): Brítez, Pochettino, Martínez, Tarzia (Argentina); Ismael (Portugal); Laquintana (Uruguai);
    18. 18.
  18. Remo (6 estrangeiros): Andrés González (Colômbia); Tchamba (Camarões); Catarozzi e Tassano (Uruguai) Picco (Argentina) e Galeano (Paraguai);
    19. 19.
  19. Chapecoense (5 estrangeiros): Borrero (Colômbia), Miguel Carvalho (Espanha); Franco Rossi (Uruguai); Bolasie (RD Congo) e Kevin Ramírez (Uruguai);

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