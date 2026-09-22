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Veja os clubes da Série A mais afetados com a nova regra de estrangeiros

CBF e clubes aprovam redução gradual no limite de gringos a partir de 2027; Botafogo lidera ranking de elencos com mais atletas do exterior

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
22/09/2026 13:12
Atualizado há 3 minutos
Supervisionado porAndré Carbone,
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Sede da CBF (Foto: Vicente Seda)
Sede da CBF (Foto: Vicente Seda)

Os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro aprovaram, nesta segunda-feira (21), uma redução gradual no número de atletas estrangeiros permitidos por equipe. A decisão baseou-se em um estudo da entidade que apontou uma queda de 40% nos minutos jogados por atletas sub-23 nascidos no Brasil desde que o limite de gringos em súmula subiu para nove, há dois anos.

Atualmente, cada clube pode relacionar até nove atletas estrangeiros por partida no torneio nacional. No entanto, o teto sofrerá um corte progressivo de um jogador por temporada a partir de 2027, até atingir o limite de cinco atletas em 2030. Além disso, as equipes serão obrigadas a inscrever um número mínimo de atletas da categoria sub-23.

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Entenda o cronograma de redução de estrangeiros:

  • 2027: Limite de 8 estrangeiros por clube;
  • 2028: Limite de 7 estrangeiros por clube;
  • 2029: Limite de 6 estrangeiros por clube;
  • 2030: Limite de 5 estrangeiros por clube.

Dos 20 clubes da Série A, apenas o Mirassol não conta com nenhum estrangeiro em seu grupo atual. Todos os outros 19 times possuem atletas nascidos no exterior em seus elencos, sendo nove com mais de oito, nove com até oito e um com cinco jogadores de fora.

Clubes da Série A mais afetados com a nova regra

  1. Athletico-PR (11 estrangeiros): Carlos Terán, Tabares, Vargas, Alejandro García, Portilla, Viveros, Jorge Rivaldo e Mendoza (Colômbia), Lucas Esquivel, Benavidez e Zapelli (Argentina);
  2. Vasco (11 estrangeiros): Puma Rodríguez e Saldívia (Uruguai); Andrés Gómez, Rojas, Hinestroza e Carlos Cuesta (Colômbia); Colídio, Lescano, Sosa e Spinelli (Uruguai); Nuno Moreira (Portugal);
  3. Flamengo (10 estrangeiros): Rossi e Freitas (Argentina); Arrascaeta, De la Cruz, Varela (Uruguai); Pulgar (Chile), Saúl (Espanha); Carrascal (Colômbia), Plata e Valencia (Equador);
  4. Grêmio (10 estrangeiros): Krovinovic (Croácia), Enamorado (Colômbia), Nardoni e Pavón (Argentina), Jovane Cabral (Cabo Verde), Noriega (Peru), Amuzu (Bélgica), Balbuena e Villasanti (Paraguai), Braithwaite (Dinamarca);
  5. Internacional (10 estrangeiros): Rochet (Uruguai) Maripán (Chile), Félix Torres (Equador); Gabriel Mercado, Bernabei, Aguirre, Villagra (Argentina), Benjamin (Gana), Carbonero (Colômbia) e Sanabria (Paraguai); Eliasson (Suécia);
  6. Botafogo (9 estrangeiros): Mateo Ponte, Lucas Villalba (Uruguai); Ferraresi (Venezuela); Medina, Montoro (Argentina); Domingos Andrade (Angola); Jordan Barrera (Colômbia); Ziyech (Marrocos) e Kadir (Panamá);
  7. Atlético-MG (9 estrangeiros): Alan Franco, Alan Minda e Preciado (Equador); Borbas, Tomás Pérez e Cuello (Argentina); Cassierra e Kevin Castaño (Colômbia) e Mamady Cissé (Guiné);
  8. Cruzeiro (9 estrangeiros): Viña e Lucho Rodríguez (Uruguai); Villalba, Romero, Rojas (Argentina); Sinisterra e Neyser Villarreal (Colômbia); Arroyo (Equador) e Peralta (Paraguai);
  9. Fluminense (9 estrangeiros): Acosta, Cano, Castillo e Freytes (Argentina); Millán, Serna (Colômbia); Canobbio (Uruguai); Savarino e Soteldo (Venezuela);
  10. Bahia (8 estrangeiros): Alejo Véliz, Guido Herrera, Lautaro López, Sanabria e Román Agustín Gómez (Argentina); Marco Moreno (Espanha); Michel Araújo e Acevedo (Uruguai);
  11. Bragantino (8 estrangeiros): Herrera (Argentina); Mosquera e Weimar Palacios (Colômbia), Sosa (Uruguai); Sant'Anna, Guzmán Rodríguez (Uruguai), Isidro Pitta (Paraguai), Hurtado (Equador);
  12. Palmeiras (8 estrangeiros): Barboza, Emiliano Martínez e Piquerez (Uruguai); Flaco López e Giay (Argentina); Gustavo Gómez e Sosa (Paraguai); Jhon Arias (Colômbia);
  13. Corinthians (7 estrangeiros): Labyad (Marrocos); Garro e Angileri (Argentina); Milans (Uruguai); Carrillo (Peru); Lingard (Inglaterra); Memphis (Holanda);
  14. Coritiba (7 estrangeiros): Nico Fonseca, Ocampo e Lavega (Uruguai); Bustos (Argentina); Sebastián Gómez e Ararat (Colômbia) e Josué (Portugal);
  15. São Paulo (7 estrangeiros): Duarte e Cedric (Portugal); Arboleda (Equador); Calleri e Enzo Diaz (Argentina), Buta (Angola), Bobadilla (Paraguai);
  16. Santos (6 estrangeiros): Caballero (Paraguai); Barreal, Escobar e Rollheiser (Argentina); Oliva (Uruguai); Miguelito (Bolívia);
  17. Vitória (6 estrangeiros): Brítez, Pochettino, Martínez, Tarzia (Argentina); Ismael (Portugal); Laquintana (Uruguai);
  18. Remo (6 estrangeiros): Andrés González (Colômbia); Tchamba (Camarões); Catarozzi e Tassano (Uruguai) Picco (Argentina) e Galeano (Paraguai);
  19. Chapecoense (5 estrangeiros): Borrero (Colômbia), Miguel Carvalho (Espanha); Franco Rossi (Uruguai); Bolasie (RD Congo) e Kevin Ramírez (Uruguai);

Clubes aprovam nova padronização de horários no Brasileirão

Além da alteração nos elencos, os clubes aprovaram uma nova grade de horários para as partidas do Campeonato Brasileiro. Como existem contratos vigentes de direitos de transmissão até 2029, a mudança prevista para 2027 ainda dependerá de alinhamento com as emissoras detentoras dos direitos. Também foi acordada a elevação na premiação da Copa do Brasil, com uma porcentagem de repasse obrigatório.

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Pela proposta apresentada, terças e quintas-feiras contarão com dois jogos cada, ambos no horário das 20h. A quarta-feira, batizada de "Super Quarta", concentrará seis partidas divididas igualmente em três faixas: duas às 19h30, duas às 20h30 e duas às 21h30. No fim de semana, o sábado terá três confrontos, dois às 16h e um às 19h30, enquanto o domingo abrigará sete duelos desmembrados ao longo do dia: um às 11h, três às 16h, dois às 18h e um às 19h30. Para situações extraordinárias ou de emergência, há a previsão de alocar uma partida às 20h de sexta ou de segunda-feira.

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