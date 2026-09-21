Com o aval dos clubes das Séries A e B do Brasileirão, foi aprovada nesta segunda-feira (21) a proposta da CBF de redução de estrangeiros relacionáveis por jogo em competições nacionais, o que gerou repercussão nas redes. A mudança será feita de maneira gradativa, reduzindo um atleta ano a ano até 2030, quando o limite passará a ser de cinco por clube.

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Entre os 40 clubes votantes, apenas Flamengo, Bahia e Londrina foram contra a medida. Atualmente, são permitidos nove estrangeiros relacionados por partida.

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Memphi é um dos estrangeiros do Corinthians (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Saiba mais detalhes da mudança no futebol brasileiro

A diminuição gradual de estrangeiros foi proposta pela CBF em reunião com clubes das Séries A e B. A entidade se baseou em um estudo que apontou uma queda de 40% nos minutos jogados por atletas com menos de 23 anos no Brasil desde que o limite de jogadores nascidos no exterior subiu para nove, há dois anos.

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O mesmo estudo mostra que a redução não deverá impactar a maioria dos clubes. Este ano, em média, 5,4 estrangeiros foram relacionados para partidas do Brasileirão das Séries A e B, enquanto a média dos que efetivamente entraram em campo está em 4,3 por jogo. Em apenas 29 de 430 partidas (6%) o limite de nove atletas foi atingido.

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Segundo a CBF, a redução do limite de estrangeiros é uma pauta defendida pelo Movimento de Clubes Formadores, que demonstrou preocupação com o baixo índice de utilização de atletas da base. Nos bastidores, um dos argumentos apresentados é que, nos últimos anos, as equipes têm preferido contratar estrangeiros considerados prontos, mesmo que de qualidade discutível, a dar espaço para jogadores formados no clube e com potencial de crescimento no médio prazo.

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