Após a vitória do Flamengo sobre o RB Bragantino no último domingo (20), pelo Brasileirão, Rafael Sóbis reprovou uma atitude de Pedro. Durante programa do Sportv, o comentarista disse que o jogador não tinha o direito de sair de campo da maneira que saiu após Leonardo Jardim substituí-lo por Bruno Henrique.

➡️Atitude de Pedro em Flamengo x RB Bragantino repercute: 'Não me desce'

Pedro deixou o gramado gesticulando e visivelmente incomodado com a decisão do treinador de tirá-lo e, na opinião do ex-jogador, o camisa 9 não fez uma boa partida, mesmo com o gol marcado. Ainda de acordo com Rafael, a atitude beirou o desrespeito.

continua após a publicidade

— Esse é o maior desafio dentro do Flamengo (gestão de pessoas). Eu acho que o Pedro não tinha o direito de sair assim. Ele não fez um bom jogo; ele fez o gol. E eu acho que chega um momento em que vira até falta de respeito com quem está entrando, sabe? Tem que ter um olhar para si próprio e falar: "Meu, será que eu tô certo em fazer isso?". Já teve tantos problemas com outros. Flamengo vencendo, líder, e a gente tá falando do ego. Tem que cuidar muito disso, isso é muito importante — disse Rafael Sóbis.

Pedro comemora seu gol em Flamengo x Bragantino, no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como foi Flamengo x RB Bragantino?

Primeiro tempo

O Flamengo dominou a etapa inicial, mas foi quem sofreu o primeiro susto na partida. Logo aos dois minutos, o RB Bragantino chegou com perigo em um contra-ataque e só não balançou a rede porque Carrascal, com muita velocidade, conseguiu impedir. A resposta rubro-negra veio sete minutos depois, pelo lado esquerdo. Alex Sandro, que entrou nos primeiros minutos por conta de um desconforto de Ayrton Lucas, encontrou Arrascaeta livre no meio. O uruguaio chutou na trave e, no rebote, Plata parou em Volpi.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

O gol do Flamengo, porém, não demorou a sair. Aos 12 minutos, Carrascal, pelo mesmo lado, acertou um bonito cruzamento e encontrou Varela, que, como um típico centroavante, apareceu dentro da área e estufou a rede. O time carioca seguiu ditando o ritmo da partida e só não foi para o vestiário com uma vantagem maior porque o goleiro do Massa Bruta estava inspirado.

Segundo tempo

O Flamengo voltou do vestiário com o pé no acelerador e, nos primeiros minutos, desperdiçou uma grande chance com Carrascal. O colombiano, em um contra-ataque fulminante, ficou cara a cara com Volpi, mas chutou em cima do goleiro.

continua após a publicidade

O momento mais esperado saiu aos 25 minutos, quando Pedro reencontrou o caminho das redes. Em uma jogada aérea, o atacante aproveitou o desvio de Jorginho e marcou o segundo gol do Flamengo. Deixou para trás uma seca de cinco jogos sem marcar. O susto veio aos 40 minutos. O RB Bragantino diminuiu o placar com Bruno Henrique, contra, que desviou na bola após cruzamento de Sosa.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições