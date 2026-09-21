Durante o programa do SporTV nesta segunda-feira (21), o jornalista Eric Faria apontou uma possível chave para uma melhora de desempenho do Palmeiras na temporada. De acordo com o jornalista, a boa fase de Vitor Roque pode auxiliar a equipe de Abel Ferreira na reta final do ano, principalmente pelas atuações recentes do camisa 9.

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Em sua análise, o profissional avaliou especialmente o jogo contra a LDU, pelas quartas de final da Libertadores, e a partida contra o Grêmio no último domingo (20).

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— Eu acho que o Vitor Roque, bem fisicamente, se ele voltar a jogar o que ele vinha jogando o ano passado, ele agrega muito para o Palmeiras, porque ele faz uma dupla com o Flaco muito boa, eles se completam e o Vitor tem muita força. Ontem (contra o Grêmio), houve momentos em que ele arrastava para trás a defesa do Grêmio com muita facilidade — iniciou Eric.

— Se o Vitor Roque voltar a jogar bem, e ele entrou bem no jogo em Quito contra a LDU, ele conseguiu fazer o que o Palmeiras não tinha naquele momento, que era profundidade, velocidade... Eu acho que pode estar aí a chave de um novo crescimento do Palmeiras. — disse o jornalista.

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Vitor Roque atuou por 72 minutos contra o Grêmio (Foto: Richard Ducker/DiaEsportivo/Folhapress)

Como foi o jogo entre Grêmio e Palmeiras?

1°T - Palmeiras domina posse de bola, Grêmio aposta nos contra-ataques

O primeiro tempo foi marcado pelo controle da posse de bola pelo lado alviverde e pela aposta do mandante nos contra-ataques. Dentro das propostas distintas, o Palmeiras foi superior e somou 15 finalizações, além de acertar a trave duas vezes. O Grêmio também levou perigo e viu Carlos Miguel fazer uma grande defesa no último minuto dos acréscimos.

Em novo reencontro com seu ex-clube, Weverton foi um dos destaques e realizou, ao menos, duas defesas importantes para manter o placar empatado no Sul do país.

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2°T - Um ponto para cado lado

O segundo tempo teve dinâmica semelhante à do primeiro, com o Palmeiras mantendo o domínio da posse de bola e o Grêmio em busca de pontuar diante de sua torcida. Weverton voltou a salvar o Tricolor com defesas fundamentais, enquanto o Alviverde perdeu a oportunidade de assumir a liderança provisória do Brasileirão. O Flamengo, que encara o Red Bull Bragantino nesta tarde, pode abrir quatro pontos de vantagem na ponta.

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