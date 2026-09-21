Torcida do Flamengo brinca com Arrascaeta após vídeo: 'Passou do ponto'
Meio-campista foi convocado para três amistosos na Ásia
Arrascaeta, meio-campista do Flamengo, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (21), após publicar um vídeo fazendo churrasco para sua família, durante a Data Fifa.
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O vídeo foi publicado em seu Instagram, realizando o famoso churrasco uruguaio do craque flamenguista, junto com amigos e família. No entanto, o que chamou atenção dos torcedores nas redes sociais foi o ponto da carne, a qual passou do 'ponto', segundo os internautas.
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Veja o vídeo:
Flamoso: Arrascaeta fazendo um saboroso churrasco uruguaio ❤️🖤— Flafocalizando (@Flafocalizando) September 21, 2026
🎥 ig: g10dearrascaeta pic.twitter.com/zuDw99oJCY
Veja a repercussão:
Arrascaeta completa 200 jogos pelo Flamengo no Maracanã
Arrascaeta alcançou mais uma marca importante com a camisa do Flamengo. No empate por 1 a 1 com o Del Valle na quinta-feira (17), em que marcou o gol que carimbou a classificação do time brasileiro, o uruguaio completou 200 jogos pelo Rubro-Negro no Maracanã. Ou seja, o tento deixou a marca ainda mais especial.
Desde sua estreia no estádio pelo Flamengo, em 29 de janeiro de 2019, Arrascaeta construiu uma trajetória de destaque. Em 200 partidas no Maracanã, o camisa 10, que já vestiu a 14, soma 147 vitórias, 38 empates e apenas 15 derrotas. No período, marcou 61 gols e distribuiu 66 assistências.
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A marca também se soma aos números expressivos acumulados pelo uruguaio em sua passagem pelo clube. Em 390 jogos pelo Flamengo, são 252 vitórias, 82 empates e 56 derrotas, além de 107 gols e 114 assistências.
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Com 18 títulos oficiais, Arrascaeta aparece ao lado de Bruno Henrique entre os jogadores mais vencedores da história do Flamengo.
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