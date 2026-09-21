Durante o programa Os Donos da Bola, nesta segunda-feira (21), Craque Neto revelou sua apreensão com a fase atual do Corinthians. O apresentador disse temer um novo rebaixamento do clube, principalmente devido aos últimos resultados da equipe na temporada e no Campeonato Brasileiro.

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No Brasileirão, o Timão é o lanterna do returno, com apenas uma vitória em nove jogos, além de somar seis derrotas nas últimas seis partidas na competição. No último domingo (20), o time de Fernando Diniz tropeçou diante do Fluminense em casa.

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— Olha que vergonha. Esse é o Fernando Diniz. O Corinthians é o último colocado no segundo turno, irmão. Metade do segundo turno. Gente, eu tô com medo, tô morrendo de medo, juro por Deus. Eu tô morrendo de medo de cair, porque 2007 foi a mesma coisa. Olha, eu nunca tive tanto medo do Corinthians cair do que está acontecendo agora com 32 pontos — disse Neto.

Corinthians soma apenas 32 pontos na tabela de classificação (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Como foi o jogo do Corinthians na rodada?

Primeiro tempo

Pressionado, o time de Fernando Diniz começou o jogo tentando pressionar o Fluminense, mas a primeira chance clara foi dos visitantes, nos minutos iniciais. Hulk recebeu e iniciou o contra-ataque, servindo Nonato, que enfiou ótimo passe para Canobbio. O uruguaio adiantou e saiu na cara do gol, mas o chute saiu mascado e parou em Hugo Souza. Aos 16, após boa troca de passes, o Tricolor assustou de novo: Serna cortou para o meio, ficou de frente para o gol, e, mais uma vez, o goleiro da Seleção Brasileira evitou o tento do time visitante. A primeira boa chegada do Timão veio logo na sequência, e com outro jogador convocado para defender a Amarelinha. Breno Bidon invadiu a área pela esquerda e cruzou para trás, mas Thiago Silva afastou. Aos 24 minutos, o zero saiu do placar. Lucho Acosta fez lançamento perfeito para Hulk, que se esticou e mandou para o fundo da rede. Pouco tempo depois, o time carioca tabelou, e Hulk serviu Serna, que, na cara do gol, bateu para fora e perdeu a chance de ampliar. Perdido e com pouca inspiração, o Corinthians mal conseguiu ameaçar o Fluminense até o final do primeiro tempo, mesmo em desvantagem e jogando diante de uma Neo Química Arena lotada. Nos acréscimos, André finalizou de longe e mandou por cima, tirando um grito de 'uh!' do torcedor do Timão depois de muito tempo. Após uma dividida entre Kaio César e Renê, o corinthiano ficou no chão na área tricolor, e os jogadores do Timão pediram pênalti. O Fluminense aproveitou a desatenção do Corinthians e puxou mais um contra-ataque. Serna serviu Hulk, que finalizou de primeira e parou em mais uma grande defesa de Hugo.

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Segundo tempo

Fernando Diniz fez uma modificação ousada no intervalo: tirou o zagueiro Iago e colocou o atacante Gui Negão. O volante Raniele passou a atuar como zagueiro. A mudança surtiu efeito. Agressivo, o Corinthians pressionou o Fluminense nos primeiros minutos da segunda etapa. Aos 5, Kaio César tocou de cabeça, e a bola tinha endereço, mas desviou em Hulk. Apenas dois minutos depois, André fez jogada incrível pelo lado direito, tirou dois marcadores e tocou para Gustavo Henrique no meio da área. O camisa 13 teve tudo para marcar, mas chutou fraco e parou em Fábio. A pressão continuou, e aos 10 minutos Matheus Bidú cruzou na cabeça de Gui Negão, mas Fábio fez uma defesa monumental, que pouco adiantou. Na jogada seguinte, Memphis acertou uma bicicleta, Fábio pegou, e no rebote Gustavo Henrique empurrou para deixar tudo igual. Depois de empatar, o Timão continuou em cima, e o Tricolor não conseguiu reagir. Como o futebol não é sinônimo de justiça, o Fluminense voltou a ficar na frente do Corinthians aos 31 minutos. Martinelli roubou a bola e entregou para Ganso. O camisa 10 tocou em Hulk, que conduziu sem ser pressionado. O carrasco chutou, a bola desviou em Gustavo Henrique e matou Hugo Souza. O Corinthians sentiu o gol do Fluminense e o estádio 'murchou'. Aos 41, Gui Negão pegou de voleio, mas mandou por cima. Já nos acréscimos, Serna recebeu em velocidade e finalizou por baixo de Hugo Souza para dar números finais ao jogo.

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