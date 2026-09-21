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Caio Ribeiro é sincero sobre permanência de Diniz no Corinthians: 'Não é'

Treinador possui respaldo da direção e permanecerá no clube paulista

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 19:16
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Caio Ribeiro durante o Seleção Sportv
Caio Ribeiro durante o Seleção Sportv (Foto: Reprodução)

O Corinthians perdeu por 3 a 1 para o Fluminense, no último domingo (20), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão. A expectativa por parte da torcida era de uma possível demissão, no entanto, o diretor executivo do Corinthians, Marcelo Paz, confirmou a permanência do treinador, respaldado pela diretoria e pelo elenco. 

A decisão do dirigente repercutiu entre os torcedores, mas, principalmente, na imprensa. E o comentarista Caio Ribeiro opinou sobre a possível demissão, e se manteria o treinador no cargo durante a Data Fifa.

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— Para mim tem que ficar. Ele não é o responsável por essa fase ruim. Os problemas fora de campo chegaram para dentro das quatro linhas. O Transferban não te permite contratar ninguém, queda de presidente, a torcida insatisfeita. E essa responsabilidade tem que ser dividida não só com a diretoria, mas com as principais estrelas do time, que também pararam de render — afirmou.

Durante a análise sobre o trabalho do treinador após eliminação na Copa do Brasil, Libertadores e seis derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, Caio afirmou que a responsabilidade e cobrança deviam recair sobre os jogadores, principalmente medalhões como o Memphis Depay.

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— Está na hora de cobrar um pouco mais do Memphis, do Garro, do próprio Bidon. Mas por que eu continuaria com o Diniz? Porque, além de ser muito bom treinador, os jogadores gostam dele. E falaram isso para a diretoria. Porque ele tem condições de fazer esse time jogar mais do que vem jogando. Mas ele também tem a sua responsabilidade. Eu acho que é o trabalho do Diniz com menos cara de Diniz. Aquele time insinuante, com muito repertório ofensivo, que sai jogando bem desde trás, com construção, com muita chance de gol, ainda não apareceu. O melhor momento dele no Corinthians foi por conta da consistência defensiva e o Gustavo Henrique que tem resolvido lá na frente também — completou.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians, durante partida contra o Fluminense no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Brasileiro A 2026.
Fernando Diniz, técnico do Corinthians, durante partida contra o Fluminense no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Ainda sobre apontar culpados, Caio foi direto ao afirmar que o problema do Timão passa pela falta de reforços e pelos problemas no judiciário que impedem a contratação de novos reforços.

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— Desde que ele chegou, sabe quantos reforços ele recebeu? Zero. Nenhum. Ele falou que só não vendesse em ninguém, que ele lidaria com esse grupo e usaria a base. Só que aí ele perdeu o Yuri Alberto. E esse faz muita falta. Agora tem a data FIFA. Para ele recuperar o Memphis, recuperar um pouquinho da confiança do elenco e voltar para dois jogos fundamentais contra a Inter e Palmeiras. E aí sim, a gente vê onde esse Corinthians pode chegar. Mas eu continuaria com ele — concluiu. 

+ Executivo do Corinthians blinda Diniz e descarta demissão

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