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Mudança da CBF no Brasileirão divide opiniões: 'Tem que retirar'

Mesmo sem votos contrários em reunião da CBF, detentores de direitos precisarão autorizar

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 18:49
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Reunião entre CBF, clubes e federações definiu mudanças importantes para as próximas temporadas do Brasileirão
Reunião entre CBF, clubes e federações definiu mudanças importantes para as próximas temporadas do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro / Staff Images / CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu nesta segunda-feira (21), mais um encontro com os 40 clubes das Séries A e B de olho em melhorar o Campeonato Brasileiro, e, com isso, foi aprovada pelos clubes uma padronização de horários para o Brasileirão, mas há contratos em vigor até 2029 nos dois blocos formados para negociação conjunta de direitos de transmissão. 

➡️Clubes aprovam redução de estrangeiros no Brasileirão

Nas redes sociais, torcedores de todos os clubes opinaram na mudança, e consequentemente, dividiram opiniões. Enquanto alguns internautas apontaram o acerto na decisão, outros, no entanto, criticaram.

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➡️Clubes aprovam padronização de horários do Brasileirão para 2027

Veja a repercussão:

➡️Copa do Brasil terá aumento de premiação, mas parte do valor terá destino obrigatório

Pelos quadros mostrados na reunião, a quarta-feira, ou "Super Quarta", concentrará seis jogos, dois em cada um de três horários distintos: 19h30, 20h30 e 21h30. Para o fim de semana da Série A, dois jogos às 16h e uma partida às 19h30 de sábado. No domingo, quatro horários: um jogo às 11h, três às 16h, dois às 18h, e um às 19h30. Há previsão, para emergências, de possibilidade de realização de um jogo às 20h de sexta ou de segunda-feira.

Helder Melillo, diretor executivo da CBF, fala em reunião com clubes
Helder Melillo, diretor executivo da CBF, fala em reunião com clubes (Foto: Thiago Ribeiro/ Staff Images/ CBF)

Já para a Série B, o esquema que será agora levado aos detentores de direitos prevê partidas em somente dois horários, 19h30 e 21h, tem três dias da semana: terça, quarta e quinta. Ainda há um jogo precisto para 19h30 das segundas e sextas, e no fim de semana, horários coincidem com os da Série A: dois jogos no sábado 16h, um jogo no domingo 16h e outro às 18h. No sábado, sem coincidência de horários, ainda há um jogo às 11h e três partidas previstas para 18h.

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