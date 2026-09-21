Mudança da CBF no Brasileirão divide opiniões: 'Tem que retirar'
Mesmo sem votos contrários em reunião da CBF, detentores de direitos precisarão autorizar
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu nesta segunda-feira (21), mais um encontro com os 40 clubes das Séries A e B de olho em melhorar o Campeonato Brasileiro, e, com isso, foi aprovada pelos clubes uma padronização de horários para o Brasileirão, mas há contratos em vigor até 2029 nos dois blocos formados para negociação conjunta de direitos de transmissão.
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Nas redes sociais, torcedores de todos os clubes opinaram na mudança, e consequentemente, dividiram opiniões. Enquanto alguns internautas apontaram o acerto na decisão, outros, no entanto, criticaram.
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Veja a repercussão:
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Pelos quadros mostrados na reunião, a quarta-feira, ou "Super Quarta", concentrará seis jogos, dois em cada um de três horários distintos: 19h30, 20h30 e 21h30. Para o fim de semana da Série A, dois jogos às 16h e uma partida às 19h30 de sábado. No domingo, quatro horários: um jogo às 11h, três às 16h, dois às 18h, e um às 19h30. Há previsão, para emergências, de possibilidade de realização de um jogo às 20h de sexta ou de segunda-feira.
Já para a Série B, o esquema que será agora levado aos detentores de direitos prevê partidas em somente dois horários, 19h30 e 21h, tem três dias da semana: terça, quarta e quinta. Ainda há um jogo precisto para 19h30 das segundas e sextas, e no fim de semana, horários coincidem com os da Série A: dois jogos no sábado 16h, um jogo no domingo 16h e outro às 18h. No sábado, sem coincidência de horários, ainda há um jogo às 11h e três partidas previstas para 18h.
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