Flamengo: dublador revela discussão entre Pedro e Jardim

O influenciador e dublador Velloso publicou um vídeo na manhã desta segunda-feira (21), fazendo uma leitura labial do desentendimento entre o atacante Pedro e Leonardo Jardim, técnico do Flamengo. O episódio ocorreu quando o jogador percebeu que seria substituído após marcar um gol contra o Bragantino.

Pedro explicou a reação após a substituição na vitória por 2 a 1 sobre o rival paulista, neste domingo (20), no Maracanã. O atacante admitiu que gostaria de continuar em campo para buscar mais gols, mas valorizou a força do elenco rubro-negro.

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Desentendimento entre técnico e jogador do Flamengo

Pedro comenta condições do gramado do Maracanã

O atacante também foi questionado sobre um lance do primeiro tempo em que demonstrou irritação com o gramado. Pedro reconheceu que o campo não apresentava boas condições, mas evitou usar o problema como justificativa para os erros da equipe.

— O campo é visível, né, que não está em uma qualidade boa. Mas não vou ficar falando do campo. Fica ruim para os dois lados. Infelizmente, tem lances que a gente erra por conta do gramado, realmente. Não é desculpa, mas quem entende de futebol sabe.

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➡️Flamengo vence Bragantino e abre vantagem para o Palmeiras na liderança do Brasileirão

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 60 pontos e abriu três de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo após a Data Fifa. Pedro afirmou que o grupo permanecerá focado na disputa pelo título nacional.

— Continuar trabalhando, evoluindo para, se Deus quiser, conquistar esse Brasileiro, sabendo da dificuldade dos últimos jogos, contra equipes de muita qualidade, mas continuar trabalhando firme.

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