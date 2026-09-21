Flamengo: dublador revela discussão entre Pedro e Jardim
Rubro-Negro derrotou o Massa Bruta por 2 a 1
O influenciador e dublador Velloso publicou um vídeo na manhã desta segunda-feira (21), fazendo uma leitura labial do desentendimento entre o atacante Pedro e Leonardo Jardim, técnico do Flamengo. O episódio ocorreu quando o jogador percebeu que seria substituído após marcar um gol contra o Bragantino.
Pedro explicou a reação após a substituição na vitória por 2 a 1 sobre o rival paulista, neste domingo (20), no Maracanã. O atacante admitiu que gostaria de continuar em campo para buscar mais gols, mas valorizou a força do elenco rubro-negro.
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Desentendimento entre técnico e jogador do Flamengo
Pedro comenta condições do gramado do Maracanã
O atacante também foi questionado sobre um lance do primeiro tempo em que demonstrou irritação com o gramado. Pedro reconheceu que o campo não apresentava boas condições, mas evitou usar o problema como justificativa para os erros da equipe.
— O campo é visível, né, que não está em uma qualidade boa. Mas não vou ficar falando do campo. Fica ruim para os dois lados. Infelizmente, tem lances que a gente erra por conta do gramado, realmente. Não é desculpa, mas quem entende de futebol sabe.
➡️Flamengo vence Bragantino e abre vantagem para o Palmeiras na liderança do Brasileirão
Com a vitória, o Flamengo chegou aos 60 pontos e abriu três de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo após a Data Fifa. Pedro afirmou que o grupo permanecerá focado na disputa pelo título nacional.
— Continuar trabalhando, evoluindo para, se Deus quiser, conquistar esse Brasileiro, sabendo da dificuldade dos últimos jogos, contra equipes de muita qualidade, mas continuar trabalhando firme.
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