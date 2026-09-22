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Fluminense lamenta morte de Zuenir Ventura, referência no jornalismo e tricolor apaixonado

Escritor integrava cadeira dos Imortais da Academia Brasileira de Letras

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 11:47
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Zuenir Ventura na Feira Nacional do Livro, em Ribeirão Preto
Zuenir Ventura na Feira Nacional do Livro, em Ribeirão Preto (Foto: Pierre Duarte / Folhapress)

O jornalista e escritor Zuenir Ventura morreu nesta terça-feira (22), aos 95 anos, em decorrência de uma pneumonia. Torcedor do Fluminense, o lendário comunicador foi homenageado pelo clube nas redes sociais.

— O Fluminense FC lamenta o falecimento do jornalista e escritor Zuenir Ventura, aos 95 anos. Torcedor apaixonado do Tricolor, Zuenir foi um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, com uma trajetória de mais de seis décadas dedicada às letras e à imprensa do país. O clube se solidariza com familiares, amigos e fãs neste momento de dor. Descanse em paz, Mestre! — escreveu o Tricolor das Laranjeiras.

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Quem foi Zuenir Ventura?

Zuenir Ventura era um dos imortais da Academia Brasileira de Letras, entre os quais ocupava a Cadeira n.º 32 desde outubro de 2014, um reconhecimento a mais de meio século de atuação no jornalismo e literatura, combinando reportagem, memória, investigação e análise social para retratar momentos marcantes do país.

Entre tantos trabalhos importantes, destaque para obras como "O Ano que Não Terminou", "Cidade Partida" e "Chico Mendes: Crime e Castigo".

Retrato do jornalista Zuenir Ventura
Retrato do jornalista Zuenir Ventura (Foto: Olavo Rufino / CPDoc JB / Folhapress)

Natural de Além Paraíba, no interior de Minas Gerais, Zuenir Ventura também foi pintor de parede, office-boy, praticante de basquete, arquivista e professor universitário.

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O escritor deixa a mulher, Mary Ventura, e os dois filhos: o jornalista Mauro Ventura e a editora Elisa Ventura. O seu corpo será velado nesta quarta-feira (23), na Academia Brasileira de Letras, no Centro do Rio de Janeiro, e enterrado no mausoléu da ABL no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul da capital fluminense.

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