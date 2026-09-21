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São Paulo entra com ação na CBF para jogo contra o Santos

Tricolor venceu o último confronto por 1 a 0 contra o Internacional

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
21/09/2026 14:46
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Tricolor espera contar com Djhordney para o confronto contra o Santos (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)
Tricolor espera contar com Djhordney para o confronto contra o Santos (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

O São Paulo entrará com uma ação junto à CBF para conseguir a liberação antecipada do volante Djhordney da Seleção Brasileira Sub-20 para que o jogador possa participar do clássico contra o Santos, marcado para 2 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. A movimentação é um pedido do técnico Dorival Júnior, que passou a contar com o jovem como uma das opções para o meio-campo do Tricolor. A informação foi divulgada pelo ge.

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Meio-campista em alta no São Paulo

Djhordney vem ganhando espaço no time são-paulino nas últimas partidas. Nos três jogos mais recentes, o volante foi titular diante de Palmeiras e Internacional, pelo Brasileirão, além de entrar no intervalo do empate com o Boca Juniors, resultado que confirmou a eliminação do São Paulo nas oitavas de final da Sul-Americana. Contra o Internacional, inclusive, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Calleri, no Morumbis.

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O bom momento no clube acontece paralelamente à presença do meio-campista na Seleção Brasileira Sub-20. Djhordney foi convocado pelo técnico Paulo Victor para uma série de três amistosos na Espanha. O Brasil enfrenta a Dinamarca no dia 28 de setembro, os Estados Unidos no dia 1º de outubro e o México no dia 4, todos na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, na região de Múrcia. A sequência faz parte da preparação para o Sul-Americano Sub-20, previsto para janeiro de 2027.

Por se tratar de um período de Data Fifa, o São Paulo é obrigado a liberar seus jogadores convocados para as seleções, incluindo atletas das categorias de base. Por isso, o clube busca negociar com a CBF a liberação antecipada de Djhordney após o primeiro amistoso da Seleção, contra a Dinamarca. A ideia é que o volante possa retornar ao Tricolor a tempo de ser relacionado para o clássico.

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Volante foi titular na vitória do São Paulo contra o Internacional (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)
Volante foi titular na vitória do São Paulo contra o Internacional (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Próximos compromissos do Tricolor

O São Paulo volta a campo somente no dia 2 de outubro, contra o Santos, em confronto válido pela 21.ª rodada do Brasileirão. A partida foi remarcada devido à presença do Peixe nos playoffs da Sul-Americana. O duelo está marcado para as 20h (de Brasília), no Morumbis.

Depois, o Tricolor vai a Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela 29.ª rodada, no dia 7 de outubro.

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